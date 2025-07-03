O heptacampeão Novak Djokovic e o número um mundial Jannik Sinner venceram esta quinta-feira tranquilamente rumo à terceira ronda do torneio de ténis de Wimbledon, numa jornada feliz para Nuno Borges e Francisco Cabral, e desafiante para Barbora Krejcikova.
O sérvio Novak Djokovic, detentor de 24 títulos do Grand Slam, regressou esta quinta-feira ao Centre Court para abrir a jornada frente ao britânico Daniel Evans e, depois de ter passado por algumas dificuldades na estreia, exibiu-se a alto nível, conquistando o 99.º triunfo na relva do All England Club em sucessivos sets, pelos parciais de 6-3, 6-2 e 6-0.
Com 46 winners e somente 14 erros não forçados ao longo de uma hora e 47 minutos de encontro, em que perdeu apenas nove pontos no seu serviço, o antigo líder do ranking ATP e atual sexto classificado, de 38 anos, carimbou pela 19.ª vez, em 20 participações, a passagem à terceira ronda do major britânico, que conquistou sete vezes.
“Penso que todos sabíamos que hoje ia ser um ambiente especial no court. Obviamente, nunca é fácil enfrentar um britânico na Grã-Bretanha. “Traiçoeiro” talvez não seja a palavra correta, porque ele é um jogador de grande qualidade com muito talento, muito toque de bola. Na relva, onde a bola fica muito baixa com o seu slice, ele pode provocar muitos problemas se não estiveres no teu melhor, o que eu acho que estava desde início para ser honesto”, afirmou o sérvio.
Na corrida pela 100.ª vitória da carreira na superfície londrina, onde procura igualar o recorde de oito títulos de Roger Federer, Djokovic, finalista vencido nas últimas duas edições da prova, vai defrontar o compatriota Miomir Kecmanovic (49.º ATP), responsável pelo desaire do neerlandês Jesper de Jong, por 1-6, 6-3, 6-2 e 6-4.
Ainda mais célere que o tenista de Belgrado foi Jannik Sinner, bicampeão do Open da Austrália e campeão do Open dos Estados Unidos, a despachar a sua tarefa rumo à terceira ronda, ao derrotar o australiano Aleksandar Vukic (93.º ATP) em sets diretos, por 6-1, 6-1 e 6-3, em apenas uma hora e 41 minutos.
O líder da hierarquia mundial, semifinalista em 2023, registou 38 winners e apenas 11 erros não forçados para seguir em frente pela quarta vez na carreira, tendo agora encontro agendado com o espanhol Pedro Martinez (52.º ATP).
Ao contrário de Sinner e Djokovic, o britânico Jack Draper, quarto do mundo, desiludiu os adeptos da casa, ao ceder frente ao croata Marin Cilic (83.º ATP), derrotado na final 2017 conquistada pelo suíço Roger Federer, em quatro partidas, resolvidas com os parciais de 6-4, 6-3, 1-6 e 6-4.
Quem também não foi capaz de confirmar o teórico favoritismo, frente ao austríaco Sebastian Ofner (165.º ATP), foi o norte-americano Tommy Paul, 13.º cabeça de série, eliminado em quatro partidas, por 1-6, 7-5, 6-4 e 7-5, enquanto o checo Jakub Mensik (17.º ATP) afastou o norte-americano Marcos Giron (45.º ATP), pelos parciais de 6-4, 3-6, 6-4 e 7-6 (7-4).
Já após a derrota no quadro de singulares, Giron desforrou-se na primeira ronda da competição de pares, ao juntar-se ao português Nuno Borges na vitória sobre os neerlandeses Jan-Julien Rojer e Robin Haase, por 7-6 (8-6) e 6-1, em apenas uma hora e 31 minutos na relva londrina.
“Senti que foi muito bom jogar um par hoje. Felizmente, a temperatura não estava muito agressiva, tem estado bom o tempo. Acima de tudo a jogar ao lado de um amigo. Ainda nos divertimos bastante e fomos muito felizes com uma boa vitória”, defendeu o maiato.
Apurado pela segunda vez para a segunda eliminatória de pares de Wimbledon, Nuno Borges e Marcos Giron vão defrontar o indiano Yuki Bhambri e o norte-americano Robert Galloway, 16.º cabeças de série, ao passo que Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler vão medir forças com os checos Petr Nouza e Patrik Rikl, após o triunfo de esta quinta-feira sobre o britânico Jamie Murray e o norte-americano Rajeev Ram, por 7-6 (12-10) e 6-3.
Na competição feminina, a campeã em título Barbora Krejcikova voltou a precisar de três sets e de sofrer para singrar na segunda eliminatória, levando de vencida a norte-americana Caroline Dolehide (67.ª WTA), por 6-4, 3-6 e 6-2, ao passo que a polaca Iga Swiatek se viu obrigada a recuperar de um set abaixo, face à norte-americana Caty McNally (208.º), para regressar à terceira ronda, graças aos parciais de 5-7, 6-2 e 6-1.
Bem mais fácil foi a tarefa da cazaque Elena Rybakina, campeã de Wimbledon em 2023, que eliminou facilmente a grega Maria Sakkari (77.ª WTA), por 6-3 e 6-1, tal como a jovem russa Mirra Andreeva (7.ª WTA), de 18 anos, bateu a italiana Lucia Bronzetti (63.ª WTA), pelos parciais de 6-1 e 7-6 (7-4).