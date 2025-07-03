O português Nuno Borges celebrou esta quinta-feira mais um triunfo em Wimbledon, depois de eliminar, com a ajuda do parceiro Marcos Giron, os neerldandeses Jan-Julien Rojer e Robin Haase na abertura da prova de pares do “major” britânico.

O maiato, que assegurou na quarta-feira o acesso inédito à terceira eliminatória da competição de singulares, e o norte-americano derrotaram Haase (75.º ATP) e Rojer, atual 77.º colocado no ranking ATP de pares, mas antigo número três mundial, em dois sets, com os parciais de 7-6 (8-6) e 6-1, ao cabo de uma hora e 31 minutos.

A jogar pela terceira vez o quadro de duplas, Nuno Borges igualou assim a segunda ronda de Wimbledon, alcançada no ano de estreia, em 2022, ao lado do amigo e compatriota Francisco Cabral, tendo desta vez duelo agendado com o indiano Yuki Bhambri e o norte-americano Robert Galloway, o par 16.º cabeça de série da prova.