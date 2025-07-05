Labubu. Que bonecos são estes que vieram substituir a febre dos Sonny Angels?

Primeiro foram os Sonny Angels, com aquele ar angelical e uma fruta na cabeça que podia trazer felicidade a quem os adquirisse — não fosse ser esse o seu mote. Mas, agora, estes pequenos anjos nus estão a ser substituídos por uns outros bonecos, mas com um ar muito menos angelical. Não vêm agarrados a computadores e muito menos aos telemóveis — andam pelas ruas do mundo pendurados em carteiras ou porta-chaves. São os Labubu, a nova tendência das redes sociais que está a roubar o protagonismo do sorriso amigável dos Sonny Angels por um ar matreiro. De dentes e olhos grandes, estes bonecos peludos têm tanto de fofo como de sinistro e também são colecionáveis.

Apesar de terem começado a viralizar no ano passado, os Labubu já têm 10 anos. Foram criados em 2015 pelo artista chinês Kasing Lung que, inspirado nos elfos da mitologia nórdica, deu vida aos The Monsters, uma família de criaturas fantásticas. A personagem que mais se conhece são os Labubu mas só em 2019 é que se tornaram figuras colecionáveis graças à empresa chinesa de brinquedos Pop Mart que em colaboração com Kasing Lung lançou estes bonecos de orelhas pontiagudas e pelo macio. Foi graças a eles que Wang Ning, o fundador daquele fabricante de brinquedos, se juntou à lista dos dez maiores multimilionários da China pela Forbes, com um património de 22,7 mil milhões de dólares, tornando-se assim também no mais jovem membro daquele elevado escalão de magnatas chineses.

Quanto aos Labubu, são já 300 as suas versões e, tal como acontece com os Sonny Angels, têm o fator surpresa: vêm dentro de pequenas caixas mistério, não revelando assim o boneco que lá vai dentro. Tal como nos anjos nus, faz com que se tornem mais apelativos uma vez que nunca se sabe o que vai calhar: aumenta a vontade dos colecionadores por comprarem mais na esperança de que lhes calhe aquele que mais gostam.

No entanto, a sua popularidade deve-se a personalidades como a tailandesa Lisa, uma das cantoras do grupo K-pop Blackpink. No ano passado foi vista com um Labubu pendurado na bolsa de mão lançando assim uma tendência entre os seus fãs — que tudo fizeram e fazem para deitar mão ao boneco. Numa entrevista em março à Vanity Fair é a própria Lisa que revela o seu amor pelos Labubu: “Descobri-os através de uma das minhas amigas mais próximas na Tailândia. Quando lá estive, ela disse-me: ‘Vamos ao Pop Mart’. Eu não sabia o que era o Pop Mart”, conta, acrescentando que assim que comprou o primeiro ficou “louca”. Além de Lisa, a atriz Emma Roberts também já veio às redes sociais revelar que aderiu à tendência. Já Rihanna foi fotografada com um Labubu preso à carteira Louis Vuitton e Kim Kardashian partilhou também no Instagram uma coleção de 10 bonecos.