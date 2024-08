Há bonecos nus com chapéus de frutas e animais a invadir as redes sociais. O que são os Sonny Angels?

Já em 2004, quando Tory Soeya criou os Sonny Angels, tinha como objetivo ajudar as jovens mulheres a aliviar o stress que sentiam diariamente no trabalho. Como são pequenos, é facil transportá-los para apoio emocional. “Soeya referiu-se a eles como um ‘namorado de bolso’, o que penso que se pode ter perdido um pouco na tradução”, afirmou Jackie Bonheim, diretora de marketing da Dreams, a empresa de brinquedos do designer japonês. Ao Vox, Bonheim explicou que a atratividade dos anjos é o conforto platónico que oferecem: em vez de um namorado que dá apoio, são um bebé do qual não é preciso cuidar. O fator “fofura” também é atrativo.

Porque é que ficaram virais 20 anos depois?

As redes sociais e o TikTok, em especial, são a resposta. Sendo uma plataforma quase imediata para criar e difundir tendências, o TikTok é o maior responsável pela moda dos Sonny Angels, que já conta com milhões de vídeos sobre o tema. Desde criadores de conteúdo a exibirem as suas estantes recheadas de coleções destes anjinhos a vídeos onde revelam qual foi o que lhes calhou.

As embalagens dos Sonny Angels ajudam também a aumentar a sua popularidade nas redes sociais uma vez que os criadores de conteúdo utilizam o facto de não se saber o que lá está dentro para fazerem vídeos de unboxing, criar algum drama, suspense, gerando ora alegria, ora desilusão. “O aspeto do sorteio de não saber o que se vai receber é realmente compatível com o TikTok”, afirma Hiroshi Sukegawa, diretor de marketing da Dreams, à Bloomberg.

Erica Kanesaka, professora na Universidade de Emory, explicou também à agência de notícias que a popularidade dos Sonny Angels é mais uma prova de uma mudança na forma como a “fofura” é percecionada fora do Japão e de outros países asiáticos e que os meios de comunicação social contribuíram para a globalização desta cultura, a par da evolução das conceções do que significa ser adulto: “A Geração Z e os Millennials estão agora a rejeitar as expectativas rígidas de como deve ser a vida adulta”, disse Kanesaka, explicando que “colocar um Sonny Angel na secretária do trabalho é uma pequena forma de dizer que a fofura e a idade adulta podem coexistir, que não é preciso ser uma criança para gostar de coisas fofas”.

As coleções e os grupos de troca

Os Sonny Angels fazem parte de uma tendência conhecida como “blind boxes” (“caixas cegas”, numa possível tradução para português). Cada anjo é embalado individualmente e, apesar de ser possível escolher a categoria — fruta, legumes, animais e edições especiais —, é impossível saber qual vai calhar. Desta forma, os colecionadores compram às cegas e acabam por organizar reuniões de venda, compra e troca de Sonny Angels com outras pessoas que tenham aderido à tendência.

No TikTok, são vários os vídeos onde criadores de conteúdo mostram as suas vastas coleções de Sonny Angels. A maioria, com centenas de bonecos, organizam-nos em prateleiras, passando a fazer parte da decoração do quarto ou da sala. Entre as centenas, há ainda Sonny Angels raros, conhecidos como “secrets”, e também diferentes versões do boneco. É o caso de Robby Angel, o melhor amigo de Sonny e uma figura bastante rara: a hipótese de ganhar um é de 1 em 144, avança a Dreams. Este suspense acaba por alimentar a vontade de comprar cada vez mais bonecos, e mais do que uma caixa de cada vez.

Atualmente, a procura é tão elevada que a Dreams entrou em rotura de stock este ano. “Uma falta de oferta absoluta”, sublinhou o vice-presidente da empresa, Alan Buff, à Fortune, destacando o aumento dos pedidos na Europa e na Ásia.

Da capa de telemóvel da Posh Spice ao sketch do Saturday Night Live

Se já não estivessem virais o suficiente, há personalidades a fazer com a popularidade destes pequenos anjos aumente ainda mais. Foi o caso de Victoria Beckham que, em abril, partilhou nas redes sociais que também ela tinha aderido à tendência. Numa foto no espelho, publicada nos stories do Instagram, a Posh Spice mostrou que usa um Sonny Angel — um pequeno elefante da categoria hipper — colado na capa do telemóvel. Também no Instagram, a modelo Bella Hadid partilhou no ano passado uma foto dos seus Sonny Angels, levando a que, avançou a Dreams à Bloomberg, aumentasse a procura pelos bonecos.

Já em maio deste ano, os Sonny Angels foram ainda protagonistas de um sketch do Saturday Night Live interpretado por Dua Lipa. Na cena, a cantora britânica tem uma vasta coleção dos bonecos, que diz ser os seus “pequenos namorados” — e são mesmo: Dua transforma os seus namorados em Sonnys. “São os companheiros das mulheres solitárias e trabalhadoras de 25 anos”, diz durante a cena. O guião — que chega a ser sinistro — foi escrito por Bowen Yang, ator, comediante, escritor e membro do elenco daquele programa norte-americano, que, ao Vox, comentou ser “garantido que um Sonny Angel te vai fazer sentir feliz”. Embora muitos empregados da Dreams no Japão nunca tivessem ouvido falar do programa, a empresa afirma que a procura no site no dia a seguir à emissão do sketch aumentou para seis vezes a sua média.

Onde se compra

Face à elevada procura, os Sonny Angels não são fáceis de encontrar. Em Lisboa, são conhecidas quatro lojas — três delas na zona do Príncipe Real — que vendem estes bonecos. Com valores a partir dos 11€, dependendo da categoria, podem ser encontrados nas lojas Dada for Kids, New Bobo, Loja Real e Docinho de Açúcar.

Há ainda plataformas de revenda, como a Vinted e o eBay, onde é possível encontrar alguns Sonny Angels, talvez até alguns mais raros. No entanto, o preços destes pode ser mais elevado dos que os originais, fazendo do mercado de revenda demasiado caro. “Detesto ver as pessoas pagarem demasiado dinheiro por algo online, por isso pode ser frustrante”, disse a diretora de marketing da Dreams ao New York Post.