Depois de ter comovido milhares de pessoas nas redes sociais ao ser rejeitado pela mãe à nascença, Punch-kun, o pequeno macaco do jardim zoológico de Ichikawa City, no Japão, parece estar a entrar na adolescência. Imagens recentes, que circulam em plataformas como o X e o TikTok, mostram o jovem macaco em momentos de grande proximidade com uma macaca de 5 anos, que se chamará Momo-chan, e levaram os utilizadores a dizer que Punch arranjou namorada, noticiou o Daily Mail.

Punch now has a girlfriend.

Aweeeeeee! ❤️❤️???????? pic.twitter.com/CJJtk5WexF — The Figen (@TheFigen_) March 16, 2026

Nos vídeos, os dois aparecem a brincar, a perseguir-se e até a trocar gestos de carinho, sugerindo que Punch terá encontrado finalmente companhia após um período marcado pela solidão.

Punch with his girlfriend ???????? pic.twitter.com/NlvhpCkkrx — ANIMALIA (@magicalnature5) March 18, 2026

Há até um vídeo em que Momo surge num momento de brincadeira a puxar a cauda de Punch enquanto estão sentados lado a lado, antes de o macaco se virar e a abraçar.

A evolução do comportamento do animal tem sido acompanhada de perto por quem segue a sua história. Fotografias mais recentes mostram-no cada vez mais integrado com os restantes macacos do zoológico e menos dependente do seu conhecido peluche — um orangotango da IKEA, apelidado de “Ora-mama”, que lhe foi dado pelos tratadores após ter sido abandonado pela mãe, como forma de o ajudar a desenvolver o instinto de se agarrar.

Punch learned how to walk and started becoming independent. pic.twitter.com/CwHFddBipX — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) February 24, 2026

A história de Punch transformou-o numa das principais atrações do zoológico, localizado perto de Tóquio, atraindo visitantes curiosos pela sua evolução. O interesse das pessoas é tal que o jardim zoológico, na rede social X, veio esclarecer que não havia sinal para alarme, perante as “ações disciplinares” dos restantes macacos do grupo — necessárias ao desenvolvimento de qualquer primata: “Não temos qualquer intenção de ignorar as ‘regras’ ou de alterar os nossos cuidados com o animal apenas para atrair a simpatia das pessoas e, assim, aumentar o número de visitantes do nosso jardim zoológico ou os nossos lucros”.