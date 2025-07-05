O ator Julian McMahon, conhecido pelas séries Nip/Tuck e FBI: Most Wanted ou pelos filmes da saga Quarteto Fantástico, morreu esta quarta-feira na Flórida, nos Estados Unidos. Tinha 56 anos. A notícia foi confirmada pela sua esposa, Kelly, à Deadline.

Tinha-lhe sido diagnosticado um cancro, algo que não tinha sido anunciado publicamente. “Julian amava a vida, a família, os amigos, o trabalho, os fãs”, disse a mulher do ator na declaração enviada ao site norte-americano. “O seu maior desejo era o de levar felicidade ao maior número de vidas possível”, pode ler-se.

Nascido em Sydney, na Austrália, em 1968, Julian McMahon é filho de Billy McMahon, antigo primeiro-ministro australiano. Começou a dar cartas como modelo nos anos 1980, mas depressa transitou para o mundo da representação, ao conseguir um papel de destaque na telenovela autraliana Home and Away, em 1990. Depois, mudou-se para Hollywood e vieram as séries: As Feiticeiras, em 1998, foi o projeto que colocou o seu nome no mapa, mas foi enquanto protagonista de Nip/Tuck (2003-2010) que se consolidou enquanto ator.

O papel do cirurgião Christian Troy valeu-lhe mesmo uma nomeação para um Globo de Ouro e estabeleceu McMahon como um ator principal de televisão. O estatuto foi reafirmado quando foi escolhido para protagonista de FBI: Most Wanted. No grande ecrã, deu vida a Dr. Doom em dois filmes da saga Quarteto Fantástico, da Marvel.

O último papel de McMahon foi na série da Netflix, A Residência. A Deadline sublinha a ironia: num piscar de olho às suas raízes, McMahon interpretava o primeiro-ministro australiano.