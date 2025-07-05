O rapper português Plutónio, nome artístico de João Colaço, foi detido pela PSP em Torres Vedras na madrugada deste sábado. A informação é avançada pelo Correio da Manhã, que cita fontes policiais.

A detenção aconteceu depois de um concerto do artista nas festas de São Pedro. Os agentes da PSP deram cumprimento a um mandado de detenção emitido por um juiz de Cascais, para que o músico fosse constituído arguido, reporta o mesmo jornal. Plutónio foi levado para a esquadra, constituído arguido e libertado, ficando sujeito à medida de coação mais leve, o termo de identidade e residência. Até ao momento não foi possível apurar quais os crimes em causa.

O Observador contactou o agente do cantor, sem sucesso.

Esta não é a primeira vez que Plutónio é detido. O músico já o tinha sido em outubro de 2021, na sequência de buscas realizadas pela Polícia Judiciária à sua residência. Segundo o Jornal de Notícias (JN), que na altura avançou com a notícia, a Polícia Judiciária de Lisboa apreendeu um revólver de calibre .32. O rapper foi mais tarde libertado. As buscas estavam relacionadas com um tiroteio que acontecera meses antes na zona de Alcabideche, explicava o JN.

Plutónio nega “qualquer ligação a crimes de violência ou agressão” a GNR

Este domingo, o jornal Correio da Manhã escreveu que a detenção de Plutónio estaria ligada a um caso de agressão a um militar da GNR com “uma barra de ferro”.

Através de uma publicação nas stories do Instagram, o rapper confirma que foi “notificado pela PSP” e que está em liberdade, “porque se trata de uma infração de natureza menor” e nega “qualquer ligação a crimes de violência ou agressão a um militar da GNR”.

Instagram Plutónio

Explica ainda que prefere “ser reservado” em relação à vida privada e diz que “é triste ser forçado” a pronunciar-se sobre o tema. Plutónio fala numa “notícia especulativa, difamatória e que não corresponde de todo à verdade”.

“A única coisa que tenho em comum com o caso noticiado, é que se passou em 2015, no bairro onde cresci e sempre representei de forma pública”, diz, referindo-se ao Bairro da Cruz Vermelha. “Caso este em que as pessoas envolvidas já foram julgadas, condenadas e, inclusive, já cumpriram pena por isso.” O rapper acrescenta uma ligação para uma notícia de 2016, quando foi conhecida a condenação a sete anos de prisão para um dos jovens acusados de agressões a militares da GNR, durante uma festa não autorizada em Cascais.

(Atualizada às 23h27 de 6 de julho com publicação de Plutónio)