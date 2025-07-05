O número um mundial, Jannik Sinner, qualificou-se este sábado para os oitavos de final de Wimbledon, com uma vitória fácil em três sets frente ao tenista espanhol Pedro Martínez, na terceira ronda do terceiro Grand Slam da temporada.
O italiano avançou pelo quarto ano consecutivo para os ‘oitavos’ na relva londrina do All England Club, onde tem como melhor resultado as meias-finais em 2023, impondo-se ao 52.º classificado do ranking ATP com os parciais de 6-1, 6-3 e 6-1, em uma hora e 55 minutos.
Na próxima ronda, Sinner vai defrontar o vencedor do duelo entre o búlgaro Grigor Dimitrov, 21.º jogador mundial e semifinalista em 2014, e o austríaco Sebastian Ofner (165.º).