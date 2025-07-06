Os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Beja, Castelo Branco e Portalegre estão sob aviso amarelo devido ao tempo quente até terça-feira, anunciou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA o aviso amarelo devido à persistência de valores elevados de temperatura máxima é válido até às 18:00 de terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave, é emitido pelo IPMA quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Para hoje no continente é esperado céu pouco nublado ou limpo, com nebulosidade no litoral Centro a partir do fim da tarde.

O vento soprará forte no litoral oeste e nas terras altas.

Está prevista uma pequena descida de temperatura nas regiões Norte e Centro e uma pequena subida na região Sul.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 16 graus Celsius (em Viana do Castelo) e os 21 (em Portalegre) e as máximas entre os 23 (em Aveiro) e os 39 (em Évora e Beja).