O ministro da Economia da Indonésia, Airlangga Hartarto, disse esta quarta-feira que a petrolífera estatal e empresas agrícolas assinaram acordos para comprar mais produtos dos Estados Unidos.

Hartarto, que se encontra em Washington para negociações comerciais, disse à agência de notícias France-Presse que a petrolífera indonésia Pertamina assinou um acordo para aumentar as compras de energia aos Estados Unidos, sem fornecer mais detalhes.

As empresas agrícolas Sorini Agro Asia Corporindo e FKS assinaram também memorandos de entendimento para aumentar as compras de produtos norte-americanos, principalmente de milho.

O ministro não divulgou o valor dos acordos assinados em Washington, mas na semana passada indicou que as empresas indonésias se comprometeriam a desembolsar um total de 34 mil milhões de dólares (29 mil milhões de euros).

A Embaixada da Indonésia em Washington informou que os acordos foram assinados durante reuniões realizadas na terça-feira.

“Das reuniões resultaram vários acordos comerciais, como se comprova pela assinatura de vários memorandos de entendimento, abrindo caminho a novas oportunidades de cooperação e aprofundando os laços económicos bilaterais”, afirmou a embaixada.

A empresa alimentar norte-americana Cargill confirmou em comunicado que a lista de documentos assinados incluía um memorando de entendimento para a compra de milho.

No início da semana, a Indonésia tinha anunciado que vai importar pelo menos um milhão de toneladas de trigo norte-americano por ano, durante os próximos cinco anos, no valor de 1,25 mil milhões de dólares (1,07 mil milhões de euros).

Segundo dados oficiais dos Estados Unidos, o país teve um défice comercial de 17,9 mil milhões de dólares (16,2 mil milhões de euros) com a Indonésia em 2024, um aumento de 5,4% em relação ao ano anterior.

Na segunda-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, disse na sua rede social, Truth Social, que tinha enviado cartas a 14 países a avisar que os Estados Unidos iriam impôr tarifas adicionais, entre 25% e 40%, a partir de 01 de agosto.

No caso da Indonésia, a taxa alfandegária seria de 32%.

Após a pausa aplicada em abril por Trump às chamadas “tarifas recíprocas”, que causaram pânico nos mercados financeiros, a Casa Branca anunciou a suspensão das sobretaxas e a negociação de novos pactos comerciais até 09 de julho.