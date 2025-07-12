O Benfica exigiu neste sábado a suspensão imediata dos árbitros envolvidos na final da Taça de Portugal, considerando que a “sua continuidade em funções seria um insulto ao futebol português e à sua credibilidade”.

Em comunicado divulgado um dia depois de o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter anunciado os castigos relativos ao encontro, os ‘encarnados’ consideram que “fica claro que a verdade desportiva foi gravemente adulterada na final da Taça de Portugal 2024/25”.

“O conteúdo da decisão [do acórdão] confirma, de forma inequívoca, que os erros cometidos pelo VAR Tiago Martins e pelos AVAR Vasco Santos e Sérgio Jesus tiveram impacto direto no resultado da partida e colocaram em causa a integridade da competição”, refere o comunicado do Benfica, que perdeu a final frente ao Sporting, por 3-1, num jogo que teve prolongamento.

Considerando que “esses erros privaram o Benfica de um título que era seu por mérito e desempenho estritamente desportivo”, o clube da Luz “exige a suspensão imediata dos quadros da arbitragem de todos os elementos envolvidos neste colossal erro de avaliação e julgamento”.

“Quem demonstra tamanha incompetência e falta de critério não pode continuar a intervir em jogos profissionais. A sua continuidade em funções seria um insulto ao futebol português e à sua credibilidade”, refere o documento, divulgado na página oficial do clube.

O Benfica informa ainda que, com o apoio da sua equipa jurídica, “está já a trabalhar noutras ações no âmbito da justiça desportiva, tanto em território nacional como internacional, para garantir que este caso não fica sem consequências exemplares”.

A terminar, o clube da Luz “exige esclarecimentos urgentes e que se assumam responsabilidades” face ao que se passou na final da Taça de Portugal, disputada em 25 de maio, no estádio Nacional, e coloca questões a várias entidades que tutelam a modalidade.

Na sexta-feira, o CD da FPF suspendeu por cinco jogos o defesa esquerdo brasileiro Matheus Reis, do bicampeão nacional Sporting, e castigou também os seus companheiros de equipa Zeno Debast e Geovany Quenda.

Matheus Reis protagonizou um lance bastante polémico com Andrea Belotti, então do Benfica, no qual terá pisado a cabeça do italiano no chão, nos instantes finais do tempo regulamentar da final da Taça de Portugal.