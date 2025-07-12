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Buraka Som Sistema vão regressar ao Alive em 2026 que decorre de 9 a 11 de julho

Este artigo tem mais de 1 ano

A organização do festival Alive já marcou as datas para 2026. Será dias 9, 10 e 11 de julho. E anuncia o regresso dos Buraka Som Sistema, ano que marca o 20.º aniversário.

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© Hugo Amaral

© Hugo Amaral

A organização do Alive anunciou este sábado que o festival volta no próximo ano, nos dias 9, 10 e 11 de julho, e com o regresso da banda Buraka Som Sistema.

A banda composta por Branko, Blaya, Conductor, Kalaf e Riot vai regressar ao Passeio Marítimo de Algés 10 anos depois do seu último concerto, que aconteceu em 2016, e depois de mais de 800 espetáculos, três álbuns e um EP.

Em comunicado publicado no ‘site’, a agência Arruada, que representa a banda, explicou que o grupo “regressa do hiato decretado em 2016, altura em que atuaram pela última vez em público, nos jardins da Torre de Belém”.

O concerto de 2016, em Lisboa, fechou uma digressão internacional de celebração de uma década de Buraka Som Sistema e, em 2021, a banda editou em álbum este último espetáculo.

A data de atuação para 2026 ainda não é conhecida, mas o concerto dos Buraka Som Sistema no Alive não será uma estreia, uma vez que atuaram nestes palcos em 2014.

O primeiro álbum dos Buraka Som Sistema foi editado em 2006 e, por isso, o concerto do próximo ano marcará também os 20 anos do lançamento das primeiras músicas.

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