Buraka Som Sistema vão regressar ao Alive em 2026 que decorre de 9 a 11 de julho

A organização do Alive anunciou este sábado que o festival volta no próximo ano, nos dias 9, 10 e 11 de julho, e com o regresso da banda Buraka Som Sistema.

A banda composta por Branko, Blaya, Conductor, Kalaf e Riot vai regressar ao Passeio Marítimo de Algés 10 anos depois do seu último concerto, que aconteceu em 2016, e depois de mais de 800 espetáculos, três álbuns e um EP.

Em comunicado publicado no ‘site’, a agência Arruada, que representa a banda, explicou que o grupo “regressa do hiato decretado em 2016, altura em que atuaram pela última vez em público, nos jardins da Torre de Belém”.