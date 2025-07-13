O treinador do Liverpool, Arne Slot, afirmou neste domingo que o futebolista Diogo Jota, que morreu em 3 de julho num acidente de viação que também vitimou o irmão, foi, no último mês, “um campeão em tudo”.

“O que me consola é que, no último mês de vida, ele foi um campeão em tudo. Um campeão para a família, que é o principal e mais importante, porque se casou. Um campeão para o seu país, porque venceu a Liga das Nações (…). E, claro, um campeão para nós, ao vencer a Premier League”, disse o técnico em declarações divulgadas pelo clube.

A poucas horas do jogo particular com o Preston North End, o primeiro dos campeões ingleses depois da morte do internacional português, Slot admite que o regresso aos trabalhos não tem sido fácil, e partilhou o conselho que deu aos jogadores para lidarem com a situação.

Disse-lhes que talvez a melhor coisa a fazer seja lidar com a situação como Jota lidou. E o que eu quis dizer com isso é que Jota sempre foi ele mesmo, não importava se estava a falar comigo, com os seus companheiros de equipa ou com a equipa técnica. Por isso, vamos tentar ser nós mesmos também. Se quisermos rir, rimos. Se quisermos chorar, vamos chorar. Se eles querem treinar, podem treinar. Se não querem treinar, não podem treinar. Mas temos de ser nós mesmos. Não podemos pensar que precisamos de ser diferentes daquilo que as nossas emoções transmitem”, aconselhou.

O técnico neerlandês destacou a entrega constante de Diogo Jota, e o seu trabalho para a equipa, assumindo um sentimento de tristeza pela perda, mas também de orgulho “pela pessoa que ele era”.

“O primeiro sentimento que todos nós temos é de tristeza. O segundo sentimento que me vem à mente é o de orgulho. Acho que todos se podem orgulhar muito do jogador e da pessoa que ele era, principalmente da pessoa. Conversei com muitos dos seus companheiros de equipa e todos o elogiaram muito. Dizem como ele era uma pessoa gentil e que sempre foi ele mesmo”, afirmou, lembrando que nada é comparável à perda sentida pelos pais, mulher e filhos.

Dois dia depois de o Liverpool ter anunciado que vai retirar a camisola ’20’ em todas as suas equipas para homenagear o ex-internacional português, Slot considerou que os adeptos têm ainda mais razões para estarem orgulhosos dos jogadores.

Creio que os nossos adeptos podem ficar muito orgulhosos dos jogadores que temos neste clube, mas não é só pela conquista do campeonato. É pelo que eles fizeram na última semana, face à união que tiveram quando estivemos juntos em Portugal [nas cerimónias fúnebres de Diogo Jota e André Silva]”, considerou.

Assumindo que, a nível pessoal, representar o clube “tem agora ainda mais significado”, Arne Slot afirmou: “Os adeptos não poderiam ter pedido mais dos nossos jogadores, no que diz respeito a quão grandes seres humanos eles são. Não eram só os adeptos do Liverpool nas homenagens. Era a cidade inteira, também com adeptos do Everton. A cidade, o país, o mundo todo”.

Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram na madrugada de 3 de julho, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, em Espanha. O internacional português jogava há cinco épocas no Liverpool, pelo qual conquistou uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga, sagrando-se ainda campeão do segundo escalão inglês com o Wolverhampton, numa carreira pontuada também pela conquista da Liga das Nações ao serviço da seleção das ‘quinas’ em 2019 e 2025.