Fogo de artifício, Diogo J e como os Muse foram ouvidos por quem não os consegue ver 

“Uma figura esbelta, alta, de olhos azuis”— a descrição não é de uma qualquer pessoa, mas de Matt Bellamy, vocalista dos Muse. Quem a faz é uma voz humana, saída dos headphones de Francisco. “A descrição está superdetalhada”, diz este festivaleiro para quem o concerto do NOS Alive será o quarto dos Muse a que assistirá. Porém, este é o primeiro que Francisco acompanhará com o auxílio da Guia-NOS, app desenvolvida pela NOS Inovação para pessoas cegas, em parceria com a Access Lab, e que esteve em fase experimental no Alive.

Francisco, 33 anos, tem uma doença degenerativa da retina. Aos 17 anos começou a perder gradualmente a visão. Para ele, este projeto é “fantástico”: “É um longo caminho para que isto deixe de ser exceção”, diz, seguro de que a comunidade de pessoas com baixa visão tem de se chegar à frente para fazer ouvir a sua voz. Mariana, irmã que costuma acompanhar Francisco nestes espetáculos, também está entusiasmada com a experiência. “É bem melhor do que tu a fazer descrições”, brinca Francisco e os dois riem-se até que soa o início de Unravelling.

Entrando de mansinho, mentirosa, o novo single dos Muse explode no refrão, num misto de metal orquestral com nu metal, mas com mais néones à mistura. “A app está a explicar o jogo de luzes de palco e o que cada um tem vestido”, vai reportando Francisco. Enquanto Matt Bellamy enverga um casaco de cabedal com o desenho de um esqueleto e Dominic Howard veste uma camisa cava, Christopher Wolstenholme aparece com a camisola número 21 da seleção portuguesa de futebol. A atuação desta noite também é para Diogo J e a ovação é imediata.