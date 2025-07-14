A Câmara de Vila Verde, no distrito de Braga, investiu 1,5 milhões de euros na remodelação e ampliação da estação de tratamento de água (ETA) do rio Homem, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado, o município refere que, com as obras, duplica a capacidade de tratamento da ETA, que passa a ser de 400 metros cúbicos por hora.

A modernização e reforço do sistema de captação e tratamento “assegura maior fiabilidade e capacidade de distribuição de água potável para consumo humano no concelho de Vila Verde”.

O projeto incluiu um conjunto de intervenções que, além de reabilitar a construção civil, equipamentos e instalações elétricas, tiveram também como objetivos automatizar o funcionamento da ETA e atualizar o funcionamento, segurança e espaços da estação.

Foi construída uma nova toma de água da captação superficial com sistema de limpeza automático, com uma capacidade total de 400 metros cúbicos por hora.

A capacidade da captação superficial foi duplicada, passando a ser constituída por três grupos de bombagem, também com uma capacidade total de 400 metros cúbicos por hora.

Paralelamente, foi construído um novo edifício de apoio à captação superficial.

Com a construção de uma nova linha de tratamento e reabilitação da atual linha, duplica a capacidade de tratamento da ETA, que passa a ser de 400 metros cúbicos por hora.

Foi ainda substituído o sistema de lavagem dos filtros, com a instalação de nova bombagem de água de lavagem.

A substituição de instalações elétricas, a automatização de todas as etapas e operações das captações e tratamento, instalação de sistema de videovigilância e a reabilitação da central elevatória de apoio à ETA foram outras das intervenções.

As obras vão ser inauguradas na terça-feira com a presença prevista da ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho.