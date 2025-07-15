A missão portuguesa para a 12.ª edição dos Jogos Desportivos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) parte esta terça-feira para Timor-Leste, com 56 jovens atletas no regresso da competição, que não acontecia desde 2018.

Numa cerimónia realizada na Tribuna de Honra do Estádio Nacional, em Oeiras, os 105 elementos que compõem a comitiva portuguesa estiveram presentes, poucas horas antes da partida para uma realização inédita no país asiático, na capital Díli.

“Houve um esforço extraordinário do Governo português para que estes Jogos se realizassem. Há algum material desportivo que vamos levar para Timor-Leste, para a prova e para contribuir para o desenvolvimento desportivo neste país. Conseguir finalmente que estes Jogos sejam reatados, depois de cancelamentos pela covid-19 ou por falta de condições, tem um simbolismo muito grande, para que a língua portuguesa continue viva e alargue o poder de influência”, frisou Daniel Monteiro.

O presidente da Confederação do Desporto de Portugal (CDP) marcou presença na cerimónia e destacou o “momento de afirmação” da língua portuguesa e uma oportunidade única para estes jovens disputarem uma competição internacional onde todos os participantes falam a mesma língua, apesar dos diferentes países.

O ex-atleta olímpico Rui Bragança, no taekwondo, é o chefe de missão e abordou a nova experiência, em funções distintas dentro de uma comitiva portuguesa numa prova disputada no estrangeiro, após competir nos Jogos Rio2016 e Tóquio2020. “Vai ser muito diferente. Foram 20 anos como atleta e é a primeira vez que estou com funções diferentes no mundo do desporto. Está a ser uma experiência muito divertida e, ao mesmo tempo, complicada. Ir e saber que nunca vou desligar e vou ter sempre responsabilidades, é diferente, mas acho que vai ser muito bom e vai ajudar-me também a crescer”, afirmou aos jornalistas, após o final da cerimónia.

Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e o anfitrião Timor-Leste são os países participantes numa competição para jovens até aos 16 anos, onde serão realizadas oito modalidades: atletismo, basquetebol, futebol, karaté, taekwondo, ténis, voleibol de praia e xadrez, entre 17 e 27 de julho.

“Num mundo várias vezes marcado por tensões e desigualdades, iniciativas como esta são verdadeiramente importantes e demonstram como o desporto pode ser uma ponte poderosa entre nações, promovendo a proximidade, o entendimento e o respeito mútuo. Mais do que os resultados, estar presentes nestes Jogos é uma conquista que deve ser valorizada”, sublinhou a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, em discurso na cerimónia de apresentação.

Já o presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), Ricardo Gonçalves, lembrou a representação dos “valores de afirmação que unem todos os países”, como o respeito, o fair-play e a coordenação entre as nações-irmãs.

“A nossa participação reforça o compromisso com o desenvolvimento desportivo e a promoção dos valores da lusofonia. Desejo que os atletas vivam a experiência com entusiasmo, coragem e sentido de missão, e que todos os momentos sejam vividos com respeito e dignidade. Que estes Jogos sejam palco de aprendizagens, conquistas e memórias inesquecíveis, numa participação inspiradora”, salientou.