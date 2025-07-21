“Pântanos”

Filmin, terça-feira, 22 de julho

Alguma da mais surpreendente produção do Reino Unido e da Irlanda fora do radar (entenda-se “fora das produções diretas para as plataformas de streaming”) continuam a chegar ao Filmin. Desta feita, produção irlandesa, que já se estreou em mais de 68 países. Realizada por Philip Doherty e escrita por Doireann Ní Chorragáin e Richie Conroy, Pântanos é um thriller, pois claro, que mistura ingredientes habituais: um corpo desaparecido há anos que é encontrado, um podcast, colaboração entre polícia e uma jornalista e tudo a acontecer numa zona remota. Acresce que a série é falada em irlandês, a primeira assim alguma vez transmitida pela BBC. Todos os episódios estarão disponíveis nesta terça-feira.

“Desastre Total: P.I. Moms”

Netflix, terça-feira, 22 de julho

Quem não gosta de uma grande produção? Os números são muitas vezes um chamariz e as produtoras adoram apresentá-los como protagonistas. Até porque, convenhamos: como é que não se gosta de algo que custou uma quantidade absurda de milhões? Curiosamente, uma coisa de que se fala pouco é de televisão barata. Pode ser menor motivo de orgulho, mas quando resulta, é como qualquer grande investimento milionário: simplesmente resulta. Desastre Total é uma fórmula de televisão barata que a Netflix nos tem presenteado neste verão (há uns anos já tínhamos visto uma série de três episódios, sobre a mesma alçada, dedicada ao festival de Woodstock). A versão deste ano é diferente. Trata-se de um documentário por semana – temos falado de quase todos por aqui – dedicado a algo em concreto que aconteceu no passado recente, e que correu muito mal. Os procedimentos de cada capítulo contestam se estamos de facto a ver documentários – não são, são mesmo só televisão barata —, mas uma coisa é certa: as histórias têm sido tão bem escolhidas que Desastre Total é, pelo menos, ótimo entretenimento. A audiência tem correspondido, cada novo episódio surge nos tops da Netflix. O desta semana? Em 2010 o canal Lifetime quis fazer um programa de reality TV com soccer moms como detetives. A ideia parecia um sucesso, até as coisas correrem mal, muito mal, mas não da forma que está à espera: digamos apenas que envolve tráfico de droga. Não se sinta mal se estiver a gostar de Desastre Total: é televisão bem embrulhada e divertida.

“Quarteto Fantástico: Primeiros Passos — Red Carpet”

Disney+, terça-feira, 22 de julho

Bem sabemos que isto foge às regras das recomendações que se costumam deixar aqui, mas é também para estas mudanças de conteúdo que estas plataformas de streaming existem. E a tentativa de inscrever novidade merece, no mínimo, uma saudação, mesmo que o produto em causa não represente um abanão no sistema. De que se trata? Nada mais, nada menos do que a passadeira vermelha da estreia do filme Quarteto Fantástico: Primeiros Passos em Los Angeles. Começa às 2 da manhã e depois fica disponível no streaming. Ficaremos sem saber se este será finalmente o filme do Quarteto Fantástico que valerá a pena ver, mas relembramos que a estreia nas salas portuguesas acontece esta quinta-feira.

“Washington Black”

Disney+, quarta-feira, 23 de julho

Adaptação do romance de Esi Edugyan, Washington Black leva-nos até ao início do século XIX, entre os Barbados e a Nova Escócia, e conta uma história de escravatura e fuga. O título diz respeito ao protagonista, apropriadamente batizado como George Washington Black. O livro da autora canadiana chegou a ser um dos concorrentes ao Booker em 2018. E a série é protagonizada por Sterling K. Brown, que ganhou fama na mais-do-que-popular-série This Is Us. Os oito episódios estarão disponíveis na estreia.

“The Sandman”, temporada 2, segunda parte

Netflix, quinta-feira, 24 de julho

The Sandman, outra vez? A série que adapta o universo criado por Neil Gaiman recebeu o tratamento de “temporada dividida em dois volumes”. A primeira parte estreou-se há umas semanas e agora é a vez dos restantes episódios, que encerram esta adaptação que foi inicialmente bem recebida, mas há cerca de um ano caiu em desgraça depois das revelações sobre vida privada do autor. Uma nota: este segundo volume encerra a temporada, mas antes do final do mês há um episódio especial – Death: The High Cost Of Living – para pôr um ponto final definitivo nesta versão de The Sandman.

“Hitmakers”

Netflix, quinta-feira, 24 de julho

Quem está por detrás de canções de sucesso de gente como John Legend, Shaboozey ou Lisa (dos Blackpink)? É isso que se vai descobrir na mais recente série documental da Netflix, em volta daqueles que escrevem e produzem alguns dos maiores sucessos musicais que conhecemos.

“O Maluco do Golfe 2”

Netflix, sexta-feira, 25 de julho

Por esta é que não esperava: um filme de 1996 de Adam Sandler conhece uma sequela. Sim, quase três décadas depois. E é o próprio Adam Sandler que regressa para interpretar a personagem que dá nome à história. Para quem não se lembra, Sandler era um jogador de hóquei com uma carreira em ruínas que resolve tentar o golfe. Ainda pouco se sabe sobre a sequela, mas um regresso de Sandler é sempre de salutar. Comédia da semana? Sim, até porque há pouco por onde escolher.