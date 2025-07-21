Um piano em Long Island e uma longa lista de traumas: a história de Billy Joel, um homem comum

Dos compositores diz-se que nunca morrem verdadeiramente enquanto alguém ainda ouvir uma das suas canções, mas no caso de Billy Joel, não morrer parece ser algo que estava predestinado: de outra forma, como se explica que tenha sobrevivido a duas tentativas de suicídio, uma bancarrota por via de fraude do seu gestor, três divórcios e várias fases de alcoolismo? Com Billy Joel, fica-se com a ideia, ao ver And So It Goes, o documentário da HBO em dois episódios — cujo primeiro já está disponível e o segundo se estreia no sábado dia 26 — que enquanto houver um piano para tocar, ele vai durar. Ou por outra: enquanto o mundo continuar a cantar Piano Man, ele vai cá ficar.

Billy Joel passou por muitas fases e é possível que a relação de cada um de nós com a sua música dependa da fase em que o apanhámos. Isto não é incomum: tendo nascido a meio da década de 75, conheci Elton John na sua fase ultra-pop, das Nikitas e dos vídeos exuberantes para a MTV. Mas nessa altura eu já ouvia os Clash, desmereci Elton, e só muito mais tarde descobri que nos anos 70 ele fizera discos gloriosos. Uma boa parte deste documentário é passado com Billy Joel a dizer que não é semelhante a Elton, mas há paralelos: ambos se apaixonaram cedo pelo rock’n’roll ao piano, ambos eram herdeiros da canção clássica à Tin Pan Alley, ambos foram durante um tempo baladeiros e depois tiveram uma fase ultra-pop nos anos 80, antes de se dedicaram a concertos de estádio – isto enquanto lutavam contra os seus vícios e traumas.

[o trailer de “Billy Joel: And So It Goes”:]

Isto significa que, na prática, só conheço algumas canções da fase de baladeiro ao piano de Billy Joel e depois os êxitos dos anos 80, que me esforcei por esquecer – era música que por norma se qualificava como M.O.R. (middle of the road, ou seja, sem personalidade, feita para agradar) ou A.O.R. (adult oriented rock, ou seja, música de guitarras que fingia ter vivacidade, mas que era chata). Nunca me tinha ocorrido, até ver o documentário, quão bom músico e letrista Billy Joel é – e quão próximo ele está das pessoas, seja a falar de um coração quebrado, do Vietname ou de uma amizade. Assistir a Bruce Springsteen a citar versos de Joel altera-nos a perspetiva – compreendemos o porquê de tanta gente se rever naquelas canções: elas refletem os dilemas das pessoas comuns.

Essa é, passe a expressão, a magia da arte: transformar em algo belo (ou que um sem número de pessoas acha belo, mesmo que eu continue a achar a música aborrecida) algo que nasce do trauma – que como todos os traumas que valem a pena, é familiar e remonta à infância, e que se não explica tudo explica pelo menos uma grande parte.

Joel nasceu numa terra minúscula e com um ano mudou-se com os pais e a irmã para Long Island. A mãe cantava em operetas às quais o pai também estava ligado – o pai que era um pianista excecional. A mãe de Billy pô-lo a ter aulas de piano clássico desde os 4 anos, mas o pai, apesar de ser pianista, não elogiava nem encorajava a aprendizagem do filho, que desde cedo se mostrou um sobredotado. Quando Billy descobriu o rock, resolveu uma vez aplicá-lo a um trecho clássico: o pai desceu as escadas e deu-lhe um chapadão de tal tamanho que Billy desmaiou.