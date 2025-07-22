A Louis Vuitton, uma das maiores marcas de moda do mundo, foi alvo de um ataque informático e informações de clientes em Portugal foram roubadas. De acordo com um e-mail enviado a clientes a 15 de julho e a que o Observador teve acesso, a marca dá conta de uma “violação de dados pessoais” na sequência “de um acesso não autorizado” ao sistema. Dados pessoais como “nome próprio, apelido, género, país, número de telefone, endereço de correio eletrónico, morada, data de nascimento, dados relativos a compras e preferências” terão sido expostos.

Ao Observador, a marca do grupo LVMH confirma que “detetou recentemente que terceiros sem autorização tiveram acesso a dados” de clientes. Numa resposta por escrito através da agência de comunicação em Portugal, a Louis Vuitton informa que “de imediato” tomou “medidas para investigar e conter este incidente, apoiados por especialistas de topo em cibersegurança”. “No decorrer da nossa investigação, podemos confirmar que nenhuma informação relativa a pagamentos estava na base de dados acedida”, acrescentam.

Questionada por este jornal se reportaram às autoridades competentes, a Louis Vuitton diz estar “notificar os reguladores relevantes e os clientes afetados de acordo com a lei aplicável.” Na mesma declaração enviada a este jornal, garantem estar a “trabalhar para atualizar as medidas de segurança” para proteção “contra um cenário de ameaças em evolução” e mais “medidas no sentido de fortalecer a proteção dos sistemas.” No e-mail enviado a clientes, a marca diz que notificou a autoridade de supervisão francesa (a CNIL), a sua “principal autoridade de supervisão no EEE.” O Observador contactou o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) e aguarda esclarecimentos.

A marca recusa revelar quando aconteceu o dito ataque e se está relacionado com os ocorridos no Reino Unido, na Coreia do Sul e na Turquia que foram reportados na imprensa internacional este mês. A Louis Vuitton também não esclarece quantos clientes em Portugal terão sido afetados. Um ataque similar em Hong Kong foi noticiado esta segunda-feira pela agência Reuters. Em maio, a segunda maior marca de moda da LVMH, a Christian Dior Couture, também foi alvo de um ataque informático.