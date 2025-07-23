O FC Porto vendeu o passe do defesa central brasileiro Otávio Ataíde ao Paris FC, emblema recém-promovido à principal divisão francesa de futebol, que desembolsou 17 milhões de euros (ME) pela sua contratação, anunciaram esta quarta-feira os “dragões”.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD dos “dragões” refere que o negócio inclui ainda “uma remuneração variável máxima de 3MEuro (três milhões de euros)”, pelo que a transferência poderá ascender a um total de 20 ME.

O FC Porto garante também 15% de uma mais valia futura na eventual venda dos direitos de inscrição desportiva do central e, por outro lado, “assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e declara que terá encargos com serviços de intermediação de 10% do montante da transação”.

O defensor natural de São Paulo, que fez a sua formação no Flamengo e ingressou no futebol português pela porta do Famalicão, envergará a camisola do conjunto gaulês, regressado à Ligua 1 pela primeira vez desde 1978/79, depois de ter sido vice-campeão do segundo escalão na última temporada.

Em 31 de janeiro de 2024, perto do fecho da janela de transferências intercalar, Otávio Ataíde foi contratado pelo FC Porto ao Famalicão, numa transação que custou aos “azuis e brancos” 12 ME.

Na época e meia realizada ao serviço dos portistas, registou 45 jogos, com dois golos marcados, mas, apesar de ter sido opção frequente com os treinadores Sérgio Conceição, Vítor Bruno e Martín Anselmi, teve dificuldades em apresentar-se com rendimento constante no eixo da defesa.

Em abril, o jogador esteve sob alçada disciplinar da SAD “azul e branca”, depois de ter quebrado o regulamento interno, nos festejos do seu 23.º aniversário em espaço de diversão noturna no Porto. Otávio, que tinha contrato com o FC Porto até junho de 2028, conquistou pelo clube uma Taça de Portugal, em 2023/2024, e uma Supertaça Cândido de Oliveira, no arranque da época seguinte.