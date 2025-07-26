O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu hoje a corrida sprint do Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1, 13.ª ronda das 24 previstas para esta temporada.
Verstappen, que largou da segunda posição da grelha, gastou 26.37,997 minutos para cumprir as 15 voltas, batendo o australiano Oscar Piastri (McLaren) por 0,753 segundos, com o britânico Lando Norris (McLaren) a ser terceiro classificado, a 1,414 segundos de Verstappen.
Na primeira corrida após o despedimento do britânico Christian Horner como patrão da Red Bull, Max Verstappen atacou cedo a liderança de Piastri, consumando a ultrapassagem ainda na primeira volta, sem DRS (o sistema que otimiza a asa traseira dos carros que seguem a menos de um segundo do que os precede).
A partir daí, mesmo com um carro superior, Piastri nunca mais conseguiu recuperar o primeiro lugar.
Também Lando Norris se viu ultrapassado, perdendo a terceira posição para o monegasco Charles Leclerc (Ferrari). No entanto, ao contrário do seu companheiro de equipa, Norris viria a recuperar a terceira posição na quarta volta da corrida sprint.
O francês Esteban Ocon (Haas) foi o quinto, na frente do espanhol Carlos Sainz (Williams).
O britânico George Russell (Mercedes) não foi além do 12.º lugar, e o seu compatriota, Lewis Hamilton (Ferrari), do 15.º.
Com estes resultados, Oscar Piastri mantém o comando do campeonato, com 241 pontos, mais nove do que o seu companheiro de equipa, Lando Norris, que é segundo.
Max Verstappen recuperou um ponto ao líder e é terceiro, com 173.
Domingo disputa-se a corrida principal, sendo esperada chuva, que pode ajudar baralhar as contas.