A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve requereu ao Património Cultural a classificação do sanatório de São Brás de Alportel como património de interesse público, foi esta segunda-feira anunciado.

A proposta foi apresentada pela unidade de Cultura da CCDR do Algarve, em articulação com o município de São Brás de Alportel, no distrito de Faro, e visa dar relevo a um “edifício singular”, utilizado no início do século passado para tratar doentes com tuberculose, justificou o organismo num comunicado.

A classificação do sanatório de São Brás de Alportel, construído nas primeiras décadas do século XX, “segue agora para apreciação e decisão final do Património Cultural, I.P [Instituto Público]”, esclareceu a CCDR do Algarve.

“Com esta iniciativa, pretende-se reconhecer a importância histórica, arquitetónica e social deste edifício singular, cuja memória está profundamente ligada à luta contra a tuberculose no século XX”, destacou a comissão regional algarvia.

A CCDR precisou que o sanatório iniciou a atividade em 1918, “por iniciativa do médico Carlos Vasconcelos Porto, uma figura de referência nacional na luta contra a tuberculose e na organização dos serviços de saúde ferroviários em Portugal”.

A unidade de saúde foi criada em São Brás de Alportel, na serra algarvia, para dar aos doentes de tuberculose uma “resposta inovadora no contexto da saúde pública em Portugal” e incorporar as práticas terapêuticas mais atuais à época, referiu.

“O edifício destaca-se pela sua arquitetura funcionalista, pela integração paisagística e pela importância simbólica para a população local e regional”, argumentou a CCDR.

A classificação deste património vai garantir “a preservação” de um edifício considerado como um “marco na história da saúde na região” e que simboliza a “arquitetura sanitária modernista no sul do país”, segundo a comissão algarvia.

A unidade de Cultura da CCDR frisou que a proposta de classificação do sanatório está inserida numa “estratégia mais ampla de valorização do património local”, que abrange também património e conta com a colaboração dos municípios do distrito de Faro, salientou.

O edifício do sanatório de São Brás de Alportel é também um “elemento central na memória coletiva e na identidade territorial da região serrana algarvia” onde está localizado, prossegue a nota.

São Brás de Alportel situa-se cerca de 20 quilómetros a norte da cidade de Faro e o território do concelho faz parte da serra do Caldeirão, tendo o entorno natural sido um dos elementos que levou à escolha da localização daquele sanatório, agora em vias de classificação.