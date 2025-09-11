A Cinemateca Portuguesa acolhe, a partir de quinta-feira, em Lisboa, o ciclo Malamor / Tainted Love, de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata, numa iniciativa que se estende a outubro e à Filmoteca Espanhola, em Madrid.

À semelhança do que já aconteceu com nomes como Pedro Costa, Abi Feijó, Regina Guimarães & Saguenail, a Cinemateca Portuguesa convidou aquela dupla de realizadores a programar um ciclo de cinema com filmes deles e escolhidos por eles.

“A cinefilia eclética da dupla evidencia-se nas suas escolhas, onde o cinema de autor se encontra com o marginal, onde o underground se cruza com o popular, onde o iconoclasta se envolve no lírico”, escreveu a Cinemateca na nota de programação.

Malamor/ Tainted Love congrega 60 filmes a exibir a partir desta quinta-feira até outubro, convocando cineastas como Jacques Demy, Rainer Werner Fassbinder, John Waters, Pedro Almodóvar, Tsai Ming-Liang, Radu Jude e Luca Guadagnino.

Esta “travessia cinéfila” conta também com filmes de João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata e uma instalação vídeo, na Sociedade Nacional de Belas Artes, intitulada Sem Antes Nem Depois, que coloca em diálogo os filmes Onde Fica Esta Rua? (2022), de ambos, e Os Verdes Anos (1963), de Paulo Rocha.

João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata vão estrear ainda 13 Alfinetes, um filme encomendado pela BoCA — Bienal de Artes Contemporâneas, parceira desta programação da Cinemateca.

Este filme foi rodado em Lisboa e em Madrid e será exibido no encerramento do ciclo, a 15 de outubro, em Lisboa, e uma semana depois, no dia 23, em Madrid.

João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra da Mata trabalham juntos em cinema desde os anos 1990, o primeiro sobretudo em realização, o segundo em direção de arte e guarda-roupa, e mais tarde também em realização.

Parabéns (1997), primeira curta-metragem de João Pedro Rodrigues, O Fantasma (2000), primeira longa-metragem, Morrer como um Homem (2009), A última vez que vi Macau(2012) — território onde Guerra da Mata viveu —, O Ornitólogo (2016) e Fogo Fátuo (2022) são alguns dos filmes nos quais ambos trabalharam.

João Pedro Rodrigues, que rejeita ser enquadrado somente dentro do cinema de temática queer, e João Rui Guerra da Mata preparam um novo filme, O Sorriso de Afonso, cuja rodagem está marcada para o outono entre Portugal, Macau e Luxemburgo, segundo a produtora Terratreme Filmes.