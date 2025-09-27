Nem tudo foi negativo: a primeira meia hora teve qualidade e permitiu a criação de oportunidades além do único golo, pela primeira vez desde a segunda jornada que o Sporting foi para intervalo em vantagem, pela primeira vez neste Campeonato a equipa não sofreu golos em jornadas consecutivas. Mais: Luis Suárez conseguiu marcar pela primeira vez em jornadas consecutivas, chegando ao quinto golo em nove encontros pelos leões (todos na Primeira Liga), e foi decisivo pela segunda vez depois de ter marcado o golo da vitória em Famalicão. A partir daí, e dos três pontos, houve pouco ou nada a retirar. E Rui Borges não gostou.

Na antecâmara da deslocação a Nápoles para a Liga dos Campeões, a que se segue uma receção ao Sp. Braga para o Campeonato, o Sporting venceu no Estoril pela margem mínima e subiu de forma provisória ao topo da classificação com os mesmos 18 pontos do que FC Porto, que entra apenas em campo na segunda-feira em Arouca (ultrapassando também o rival Benfica, com mais um ponto). No entanto, e no final de uma partida com chuva no início e nos últimos minutos, o técnico dos verde e brancos deixou reparos à exibição.

????Primeira vez que o ????Sporting conquista 4 vitórias consecutivas nesta temporada. Os leões registam 7 triunfos em 9 partidas em 2025/26 pic.twitter.com/o9y9msb7RG — Playmaker (@playmaker_PT) September 27, 2025

“O jogo valeu-nos pela entrada, 30 minutos muito intensos e competitivos. Chegámos ao golo. O final de primeira parte em que entrámos num facilitismo que não pode acontecer, não só nesses 15 minutos. Acho que o jogo tem de servir de exemplo para o futuro, não podemos ter desculpas de nada. Na segunda, o Estoril não criou grande coisa, é certo mas não fomos o Sporting que costumamos ser. Não criámos ocasiões de golo, tivemos muitos passes falhados. Tudo o que o Estoril tem é por falha nossa. Tem de servir exemplo para o futuro. Fizemos o quanto baste para ganharmos o jogo, sobretudo pelos primeiros 30 minutos, depois tivemos num ritmo muito baixo. Não se sentia a mesma energia mas não pode servir de exemplo”, começou por referir Rui Borges na zona de entrevistas rápidas da SportTV depois do encontro.

????Sporting volta a vencer sem sofrer golos em jornadas consecutivas, o que não acontecia desde a 2.ª jornada da ????????Liga Betclic 2025/26:

????Moreirense, Estoril

????Casa Pia, FC Arouca pic.twitter.com/1yZjjMwSlr — Playmaker (@playmaker_PT) September 27, 2025

“Passes errados dos centrais? Não foram só os centrais… São os dois [Zeno Debast e Gonçalo Inácio] muito capazes na primeira fase de construção e também falharam alguns passes. Tivemos muitos erros no passe, tínhamos de ter mais paciência e a bola tinha de andar muito mais rápido do que andou. O único momento que eles têm é uma grande defesa do Rui [Silva]. Com a entrada do Alisson e do Fotis, ganhámos mais energia, tivemos duas aproximações à baliza deles, mas de resto fomos muito apáticos. A bola tinha de correr mais rápido, tínhamos de desgastar o Estoril”, prosseguiu o treinador, antes de olhar para o futuro.

????É a segunda vez nesta temporada que o ????Sporting não sofre golos fora de casa:

V 0-1 Estoril, jornada 7

V 0-2 Casa Pia, jornada 1 pic.twitter.com/PpeCvWZxcc — Playmaker (@playmaker_PT) September 27, 2025

“Saída de Morita ao intervalo? Sendo o mais honesto possível, foi pela gestão. Estava apenas e só destinado a fazer esse tempo. Optámos por colocá-lo numa fase inicial para retirá-lo depois. Apenas isso. Sequência de jogos? É imperial estarem todos prontos para jogar e dar resposta, que este jogo sirva de exemplo. De todos o que fizemos até agora, foi o que menos me agradou. Que sirva de exemplo e que quarta-feira [com o Nápoles] a equipa dê uma boa resposta”, concluiu Rui Borges na SportTV, antes de passar quase logo para a conferência de imprensa onde voltou a abordar os mesmos temas mas falou também de um lance entre Maxi Araújo e Bacher no final da primeira parte: “Vi logo no campo, não é penálti nenhum, não há falta”. “Para mim, na minha análise, o Maxi [Araújo] foi o melhor jogador do Sporting que esteve no Estoril”.