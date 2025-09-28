O Moreirense subiu este sábado ao quarto lugar da Primeira Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-1 na receção ao Casa Pia, em jogo da sétima jornada da competição.
Em Moreira de Cónegos, o francês Jérémy Livolant adiantou os visitantes, aos sete minutos, mas o brasileiro Guilherme Schettine assinou o seu quinto golo no Campeonato, aos 14′. Benny consumou a reviravolta dos minhotos, aos 70′.
Após a derrota com o Sporting na ronda anterior, o Moreirense retomou o caminho dos triunfos, assegurando que termina esta ronda na quarta posição, com 15 pontos, enquanto o Casa Pia averbou o quarto desaire na prova e está em 11.º, com sete.