O Tondela somou este sábado a primeira vitória na edição 2025/26 da Primeira Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-1 no reduto do Santa Clara, em encontro da sétima jornada da prova.

Pedro Maranhão, aos 60′, depois de falhar um penálti aos 50′, e Yaya Sithole, aos 63′, apontaram os golos dos forasteiros, que somavam dois empates e quatro derrotas, enquanto Wendel futurou para os açorianos, aos 76′, de grande penalidade.

O conjunto de Ivo Vieira passou a somar cinco pontos, subindo ao 13.º lugar, enquanto a formação de Vasco Matos, que falhou o que seria o quinto jogo consecutivo a pontuar, manteve-se com oito, no nono posto.