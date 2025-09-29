A rapper e cantora norte-americana Doja Cat vai atuar em junho de 2026 na Meo Arena, em Lisboa, no âmbito de uma digressão mundial esta segunda-feira anunciada pela artista.

Segundo informações na página oficial da artista, o concerto está marcado para 2 de junho, nas vésperas de se apresentar no Festival Primavera Sound em Barcelona, Espanha.

Este será um regresso de Doja Cat a Portugal, depois de ter atuado pela primeira vez para o público português em 2024, no festival Rock in Rio Lisboa.

O concerto de 2026 faz parte de uma extensa digressão internacional de Doja Cat, focada no álbum Vie, lançado na sexta-feira passada, e que inclui passagem, por exemplo, pelo Brasil, Argentina, Peru, México, Reino Unido, França, Alemanha, Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, Tailândia, Nova Zelândia e Austrália.

Esta será a terceira digressão mundial de Doja Cat, uma artista do universo do hip hop e da pop que lançou o primeiro álbum, Amala em 2018. Vie é o quinto álbum de estúdio da rapper.