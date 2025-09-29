A empresa de entretenimento digital Electronic Arts (EA), que comercializa jogos como EA FC e The Sims, anunciou esta segunda-feira que será comprada por um consórcio que inclui o Fundo Soberano saudita, num negócio avaliado em 47.120 milhões de euros.
Em comunicado, a empresa diz que “chegou a um acordo definitivo para ser adquirida por um consórcio de investidores” composto pelo PIF (sigla inglesa para Fundo de Investimento Público), e pelos fundos de investimento privados norte-americanos Silver Lake e Affinity Partners, numa transação a dinheiro e que estabelece uma avaliação de 55.000 milhões de dólares (47.120 milhões de euros).
Nos termos do acordo, este consórcio passará a deter 100% da EA — em que o PIF já detinha 9,9% —, devendo os acionistas receber 210 dólares por ação.
Citado no documento, o presidente executivo da Electronic Arts, Andrew Wilson, considerou que o negócio é “um poderoso reconhecimento” do trabalho dos criativos e equipas da EA.
O negócio deverá estar concluído no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 e está sujeito às aprovações habituais, devendo as ações da EA sair do mercado.
O comunicado, publicado no portal da EA, refere que a empresa vai continuar em Redwood City, no estado norte-americano da Califórnia, e continuar a ser liderada por Andrew Wilson.
O vice-governador do PIF e responsável pelos investimentos internacionais, Turqi Alnowaiser, considerou que o fundo está “posicionado de forma única nos setores globais de gaming e e-sports“.
Já o co-presidente executivo da Silver Laque, Egon Durban, considerou a EA “uma empresa especial” e que o seu futuro é brilhante. “Vamos investir fortemente em aumentar o negócio”, garantiu.
O presidente executivo e fundador da Affinity Partners — com forte investimento saudita, incluindo do próprio PIF — Jared Kushner, também genro do Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, enalteceu EA, dizendo que é uma “empresa extraordinária com gestão de topo”.
Além de EA Sports FC (antigo FIFA) e The Sims, o portfólio da empresa conta ainda com jogos como Madden NFL, F1, Apex Legends, Plants vs. Zombies ou Need For Speed.