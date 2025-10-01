Um enguiço que se prolonga sem quebrar: com a derrota desta quarta-feira contra o Nápoles, o Sporting continua sem conseguir ganhar em Itália nas competições europeias, somando cinco empates e 14 desaires ao longo da história. Os leões perderam pela terceira vez esta temporada, depois de já terem caído contra Benfica e Sporting, e encerraram uma série de quatro vitórias consecutivas.

Depois da goleada imposta ao Kairat Almaty em Alvalade na primeira jornada da Liga dos Campeões, a equipa de Rui Borges apresentou-se organizada e competitiva no Estádio Diego Armando Maradona, mas acabou por ser traída pela eficácia de Højlund e o talento de Kevin De Bruyne. O Sporting soma agora três pontos ao fim de dois jogos na principal competição europeia, sendo que na próxima jornada recebe o Marselha em Alvalade.

Depois do apito final, na zona de entrevistas rápidas, Rui Borges mostrou-se muito satisfeito com a exibição leonina. “Uma grande exibição, não podia estar mais orgulhoso do que a equipa foi capaz. Equipa difícil, um grande jogo de futebol. Enalteceu aquilo que é a competição em si. Muito orgulhoso, a equipa foi capaz. Em termos estratégicos completamente ligada ao que queríamos. Tivemos os nossos momentos para finalizar e podíamos ter chegado ao 2-1 antes do Nápoles numa clara ocasião do Pote. Acima de tudo, muito competitivos, ligados e concentrados. Muito orgulhoso do que foram capazes. Mesmo com a mudança a equipa foi capaz e mostrou que temos um grande grupo”, começou por dizer, justificando depois as entradas de Pedro Gonçalves e Luis Suárez ao intervalo.

Quebrada a melhor série de vitórias (4) do ????Sporting em 2025/26, os leões somam a 3.ª derrota na temporada:

????????Napoli, D 2-1

????????FC Porto, D 1-2

????????Benfica, D 1-0 pic.twitter.com/b9VyjB0RP0 — Playmaker (@playmaker_PT) October 1, 2025

“Estavam planeadas já para os 45 minutos, independentemente do resultado. Podíamos ter feito falta [no primeiro golo] e um momento de desconcentração paga-se caro. Numa transição levamos golo, numa jogada onde estamos quase três minutos com a posse. Podíamos forçar no corredor… É um bocado também o que o Nápoles faz, procurar cruzamentos. E tínhamos preparado ter mais gente no cruzamento, a única vez que não conseguimos sofremos golo. Mas naquilo que estava perspetivado para o jogo só fica a sensação inglória, porque não merecíamos sair daqui com zero pontos”, acrescentou o treinador dos leões.

Mais à frente, Rui Borges continuou a explicar o porquê de o Sporting ter feito um bom jogo em Itália. “Vamos ser competentes e competitivos, vamos querer muito dividir sempre o jogo. Sabemos que vamos defrontar grandes adversários como o de hoje, mas também temos essa equipa, essa individualidade, esse coletivo acima de tudo. Hoje, mais do que tudo o resto, é frisar o orgulho que tenho no grupo que lidero. Toda a gente deu uma resposta fantástica. Temos 26 ou 27 jogadores ligados e todos sabem que vão ser importantes. E é isso que me deixa feliz. A equipa vai dar sempre uma imagem fantástica. O que aconteceu hoje deixa-me muito confiante, mas já o estava, para o futuro. Vamos ter jogos menos conseguidos, faz parte, mas isto deixa-me confiante para o futuro”, garantiu.

????Sporting continua sem vencer em solo ????????italiano: 5 empates e 14 derrotas. Por sua vez, a ????????Napoli continua invicta em casa contra 'portugueses': 6 vitórias e 2 empates. pic.twitter.com/FpXvxre45X — Playmaker (@playmaker_PT) October 1, 2025

Por fim, o treinador leonino deixou ainda a receita para o futuro, principalmente a receção ao Sp. Braga já no próximo domingo. “Um jogo difícil perante uma boa equipa, mas queremos continuar a vencer em nossa casa e dar seguimento ao objetivo do Campeonato. Agradecer aos nossos adeptos, que hoje foram fantásticos. Nós, cá dentro, sentimos. Mesmo em inferioridade sentimos que estavam orgulhosos no que a equipa foi capaz de fazer e produzir. No domingo que encham o estádio e nos ajudem a levar de vencido o Sp. Braga”, concluiu.

Já Luis Suárez, que se estreou a marcar na Liga dos Campeões e leva agora três jogos consecutivos a fazer golo, defendeu que a equipa “fez um trabalho muito bom”. “Saímos com um sabor amargo que acontece muitas vezes neste desporto. Em alguns momentos sentimos que tínhamos os três pontos perto, nas nossas mãos, e tivemos ocasiões para chegar lá, mas escapou nos últimos minutos. Mas temos de estar orgulhosos”, começou por dizer.

“Sabíamos que ia ser um jogo atrativo, num ambiente espetacular. Sabemos o que é jogar a Champions neste estádio. Estive tranquilo a marcar o penálti, estamos preparados para estes momentos. Quando marcámos sentimos o resultado perto, foi quando mais crescemos e quando mais conseguimos jogar olhos nos olhos com este grande adversário. Mas há que aprender com estes pormenores e agradecer aos adeptos que vieram, que nos deram muito apoio. Foi um jogo maduro, muito bom”, acrescentou o avançado colombiano.