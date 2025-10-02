A Direção-Geral das Artes (DGArtes) e a Organização de Estados Ibero-Americanos (OEI) atribuíram 11 bolsas no âmbito do programa de intercâmbio e aperfeiçoamento Laçzos Artísticos, anunciou esta quinta-feira o organismo português.

As bolsas atribuídas, com um montante financeiro global de 24.750 euros (2.250 euros cada), vão envolver dez países, sete do espaço Ibero-Americano e três países africanos de língua portuguesa, e seis áreas artísticas, “resultado que reflete a diversidade dos projetos de circulação e de intercâmbio”, segundo a DGArtes.

A dança e as artes visuais, de acordo com os dados divulgados, são as áreas artísticas com maior expressão, com quatro bolsas atribuídas na área da dança e três nas artes visuais.

Nas áreas das artes performativas (artes de rua e circo), cruzamentos disciplinares, fotografia e música é atribuída uma bolsa a cada.

Brasil, Cabo Verde, Chile, Peru, Portugal e São Tome e Príncipe são os países de acolhimento dos projetos.

Os artistas beneficiários, por seu lado, são originários de Argentina, Brasil, Colômbia, Cuba, Moçambique e Portugal.

De acordo com a DGArtes, “Portugal é o denominador comum” das bolas atribuídas, “por se tratar do país de residência ou de acolhimento para o intercâmbio”.

As bolsas, no valor de 2.250 euros cada, financiam as viagens necessárias para o desenvolvimento dos projetos e os seguros de saúde, indica a DGArtes.

Os projetos terão de ser desenvolvidos entre o próximo dia 1 de novembro e 31 de outubro de 2026.

O programa Laçzos Artísticos, que visa promover a mobilidade internacional de artistas no espaço ibero-americano e nos países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), resultou do acordo assinado em 2023 entre a DGArtes e a OEI, para “desenvolvimento dos territórios e estímulo de novas linguagens artísticas”.

Assumindo-se “como um veículo para a troca de saberes, para a formação de públicos e para o lançamento de artistas”, o programa Laçzos Artísticos — que na sua designação conjuga a ortografia nas línguas portuguesa e castelhana da palavra laços — reforça outros instrumentos de apoio à internacionalização e cooperação ibero-americana, como os programas Ibercena, Ibermúsicas e Iberorquestras Juvenis, em que Portugal também participa através da DGArtes, recorda este organismo.