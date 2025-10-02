Os espanhóis do FC Barcelona, do pivô português Luís Frade, conquistaram pela sexta vez o Mundial de clubes de andebol, ao vencerem esta quinta-feira, após prolongamento, os húngaros do Veszprém (31-30), que procuravam revalidar o título.

No New Capital Sports Hall, no Cairo, a final foi pautada pelo equilíbrio, nomeadamente nos primeiros 30 minutos, nos quais se verificaram diferenças tangenciais no “placard”, mas foram os catalães a ir para o balneário na frente (13-12).

No segundo tempo, o “Barça” esteve ligeiramente por cima do encontro e chegou a comandar com três golos de diferença em dois momentos (17-14 e 18-15), só que os magiares conseguiram reagir e até passaram para frente do marcador (20-19 e 21-20), antes de o vencedor ficar definido no prolongamento.

Os catalães viram o título ficar mais longe, quando os húngaros assinaram quatro golos “rajada” (25-21), um cenário que acabou por ser invertido nos instantes finais a favor da equipa do pivô internacional português Luís Frade, autor de três golos no encontro.

Os “culés” juntam a conquista desta quinta-feira aos “cetros” erguidos em cinco ocasiões, a última das quais em 2019.

No último lugar do pódio ficou o Magdeburgo, atual campeão europeu e vencedor do torneio mundial em 2021, 2022 e 2023, depois de superiorizar-se aos egípcios do Al Ahly (32-23).