O "Lavagante" de Cardoso Pires num cinema de sedução claustrofóbica

Lisboa, 1962. No “país triste e cinzento” há murmúrios de liberdade. A revolta académica sai à rua, a universidade e o meio intelectual alimentam a resistência política. A resposta, na forma da perseguição e repressão violenta do Estado Novo, não refreia os ânimos, pelo contrário. A revolução só se faria doze anos mais tarde, mas os seus primeiros sinais davam-se em cafés e tertúlias de estudantes, gente para quem o ar do tempo já então se tornava cada vez mais irrespirável.

Foi nesta milieu que, entre 1963 e 1968, José Cardoso Pires ambientou Lavagante, pequena novela sobre um “encontro desabitado”, um romance ambíguo entre Cecília, uma sedutora estudante universitária, e Daniel, médico de simpatias democráticas. Foi também este o conto que António-Pedro Vasconcelos elegeu para o que viria a ser o seu derradeiro projeto: uma adaptação livre da obra de Cardoso Pires.

Vasconcelos viria a morrer em março de 2024, mas deixou pronto argumento e algum trabalho de pré-produção, que foi continuado pelo produtor Paulo Branco e concretizado pelo realizador e diretor de fotografia Mário Barroso, 78 anos, amigo e companheiro de geração do cineasta de O Lugar do Morto e com o aval de Teresa Schmidt, viúva de Vasconcelos. “Só li o argumento no dia em que o Paulo me telefonou, dizendo ‘acho que devias ser tu, eras amigo dele’. Aceitei claro”, começa por explicar Barroso ao Observador.

[o trailer de “Lavagante”:]

Lavagante, o filme final que chega, enfim, às salas esta quinta-feira, a tempo de marcar o centenário de Cardoso Pires, é uma junção de três vozes em três tempos diferentes: a de um autor que escreve, de um argumentista que adapta e de um realizador que, por fim, filma, procurando respeitar a essência da intenção de ambos.

O melodrama central acompanha, como no livro, o romance de Cecília (Júlia Palha) e Daniel (Francisco Froes), com personagens na periferia como Zé (Nuno Lopes), jornalista e amigo deste último, e Salaviza (Diogo Infante) inspetor da PIDE e espécie de “protetor” fixado na jovem, que conhece desde os 14 anos e de quem se acerca na esperança de um dia a ter como sua posse. “O que é que quer de mim?”, pergunta Cecília numa sequência tardia da obra; “Tudo”, responde Salaviza.

Diretor de fotografia e realizador esporádico, com currículo extenso quer em Portugal quer em França, onde vive há mais de cinco décadas, Mário Barroso sublinha que “o argumento é o do António-Pedro, no essencial está lá tudo”. Reconhece, no entanto, a necessidade e o desafio (pessoal e profissional), de adaptar o trabalho às suas sensibilidades enquanto cineasta. “Só o consegui fazer porque o Paulo Branco me deu a segurança de dizer ‘o realizador agora és tu, é o teu filme. Adaptei o projeto à minha sensibilidade, respeitando sempre o espírito e a ideia do António-Pedro”, diz.

Princípio norteador dessa “ideia” são as constantes referências e citações artísticas que balizam e comentam o drama do filme. Uma particular sequência-chave – “uma ideia belíssima”, diz Barroso – acontece no primeiro ato, quando as personagens assistem a Tosca, ópera de Giacomo Puccini e que antecipa os acontecimentos que daí em diante se vão desenrolar no filme.