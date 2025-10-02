A iniciativa “Outono Literário” leva a Santiago do Cacém, nos meses de outubro e novembro, encontros com escritores, exposições, um jantar literário e atividades nas escolas do concelho para estimular o “gosto pelos livros e a leitura”.

O evento literário, promovido pelo Município de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, vai contar com uma dezena de atividades “pensadas para diferentes públicos” e distribuídas pelas Bibliotecas Municipais e por vários estabelecimentos de ensino do concelho.

De acordo com um comunicado da autarquia, para a edição deste ano foram convidados os escritores Francisco Moita Flores (25 de outubro), Lídia Jorge (8 de novembro), Mário Augusto (11 de outubro) e Luísa Sobral (22 de novembro), que irão estar à conversa com o público nas bibliotecas de Santiago do Cacém e de Vila Nova de Santo André.

O programa arranca este sábado, às 16h00, na Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, em Santiago do Cacém, com as “Fábulas de Fedro – Histórias de areia”, pela mão de Pilar Puyana e pela voz de Fernando Guerreiro, no âmbito da atividade “Este sábado é teu!” que inclui, em novembro, oficinas para famílias e performances interativas para bebés.

Em 18 de outubro realiza-se a cerimónia de apresentação da obra vencedora da 15.ª edição do Prémio de Conto Manuel da Fonseca, atribuída a Eduardo Palaio, sob pseudónimo Joachim Guerra, com o título Contos do Senhor Tomás da Graça (dez contos e três intervalos).

O evento estende-se aos estabelecimentos de ensino do concelho, a partir de 28 deste mês, com a “Hora do Conto” destinada aos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo, com sessões às terças, quintas e sextas-feiras, entre as 10h00 e 14h00, nas Bibliotecas Municipais.

A iniciativa “Viver com a Escrita”, moderada por João Morales, promove encontros entre as escritoras Raquel Costa (21), Inês Barata Raposo (29) e Telma Tvon (14 de novembro) e os alunos do 2.º ciclo ao secundário dos agrupamentos escolares de Alvalade, Santiago do Cacém e Santo André.

Já a “Rota por Cerromaior”, agendada para o dia 15 deste mês, desafia os alunos do ensino secundário a percorrerem a cidade de Santiago do Cacém, através da obra Cerromaior, do escritor Manuel da Fonseca.

O programa inclui ainda momentos musicais, no âmbito da iniciativa “Palavras ao Relento”, com o concerto do grupo Campaniça Trio, no dia 17, às 21h30, na Biblioteca Municipal Manuel José “do Tojal”, em Vila Nova de Santo André.

O evento “Outono Literário” dá também destaque às artes plásticas com as exposições “Alquimia de Papel”, de Maya Mitten, na Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, e “Na cor de cada coisa”, de Sara Malafaia, na Biblioteca Municipal Manuel José “do Tojal”, ambas patentes até 29 de novembro.

O ciclo encerra nesse mesmo dia com o jantar literário “Vinho a Nós”, destinado ao público em geral e à comunidade imigrante, a partir das 19h00, na Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca.