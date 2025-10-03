O debate em torno do presente e do futuro (com muito passado à mistura) tem atravessado mais vertentes como o futebol, as finanças ou a parte institucional mas nem por isso as eleições do Benfica deixam de versar sobre outras pastas com tanta importância para os encarnados enquanto clube. As modalidades são um bom exemplo disso mesmo e, depois dos anúncios de Felipe Gomes (João Noronha Lopes) e do ex-presidente do IPDJ Vítor Pataco (João Diogo Manteigas) como figuras para essa área, também a candidatura de Martim Mayer deu a conhecer o nome que pretende ver como responsável por esse pelouro: Tiago Bianchi.

“Sócio 8.254, desde 1979, possui 20 anos de experiência na área da formação e do ensino aos quais junta ainda experiência na área de gestão e finanças, fundamental para reduzir os custos muito elevados das modalidades do Benfica, assim como para o seu sucesso desportivo. Tiago Bianchi é formado em Economia pela Católica Lisbon School of Business and Economics e é mestre em Ciência Política pela Universidade Católica Portuguesa. Presentemente é professor de Matemática no Colégio de São Tomás, onde exerceu funções de diretor pedagógico durante dez anos, contribuindo para se tornar uma das instituições de ensino de maior prestígio em Portugal. Membro da equipa fundadora, coordenando a área académica e desenvolvendo projetos educativos, é um dos associados da entidade sem fins lucrativos detentora do colégio. No setor financeiro, construiu uma carreira de 13 anos em grandes bancos internacionais, tendo desempenhado funções na área de banca de investimento e mercados financeiros, nomeadamente no Deutsche Bank, onde foi vice-presidente, assim como no ABN AMRO Bank e no Citibank”, apresentou.

“Faço esta candidatura pelo Benfica, a paixão pelo clube está no sangue de todos os sócios. Esta é uma oportunidade para dar um contributo ao clube com a experiência de gestão adquirida na banca de investimento e na área da educação. Quero retribuir ao clube o muito que já recebi do Benfica. Por gratidão e dever. Faço-o pelo Martim Mayer, por acreditar na sua capacidade de liderança e altos padrões éticos que conduzirão o Benfica às grandiosas vitórias, com decência e humildade”, referiu Tiago Bianchi.

Tiago Bianchi, sócio nº 8254, será candidato a vice-presidente da lista “Benfica no Sangue” nas próximas eleições à presidência do Sport Lisboa e Benfica, onde assumirá a vice-presidência para as modalidades do clube. Possui 20 anos de experiência na área da formação e do ensino… pic.twitter.com/zYWuFDl49z — Benfica no Sangue | Martim Borges Coutinho Mayer (@MartimBCMayer) October 2, 2025

“Faço-o, finalmente, pelo desporto, já que é uma grande oportunidade para dar um contributo à cidade, ao país e ao mundo. De facto, as modalidades não são um imposto a pagar, pelo contrário, fazem parte da essência do Benfica e da sua identidade: não há Benfica sem as modalidades. Estou certo de que a experiência educativa e formação de jovens, acumulada nos últimos 20 anos segundo os mais altos standards permitirão implementar, nos escalões de formação de todas as modalidades do Benfica, um modelo orgânico para enriquecer as nossas equipas de atletas com mentalidade de campeão, plenos de carácter e cheios de Benfica no sangue. Quero que as modalidades reflitam o que é competir ao mais alto nível e lutar pelos títulos à Benfica: deixar a pele em campo”, acrescentou o candidato a vice-presidente.

COMUNICADO: “Unidos por um só interesse: o Sport Lisboa e Benfica” Ao ouvir ontem as palavras de José Mourinho em Stamford Bridge após o jogo da UEFA Champions League contra o Chelsea, onde disse “É um período de grande pressão para os jogadores por causa das eleições, com… pic.twitter.com/GQtgb9SNtP — Benfica no Sangue | Martim Borges Coutinho Mayer (@MartimBCMayer) October 1, 2025

“O Benfica é um exemplo de ecletismo e essa é uma premissa que nunca deixará de ser a realidade do clube. Ao longo dos últimos anos, temos assistido a um orçamento ímpar nas principais modalidades de pavilhão, especialmente no desporto masculino, sem que os resultados acompanhem as expectativas criadas pelo investimento efetuado. A política implementada é o melhor exemplo que investimento desmedido não é necessariamente sinónimo de sucesso. Escolhi Tiago Bianchi para esta posição porque queremos que a modalidades tenham uma grande base da formação nas equipas seniores e pela necessidade de reformulação de todo o orçamento geral desta área do clube. O seu perfil une na perfeição estas duas áreas, pelo que irá trabalhar diretamente com um diretor geral que fará a gestão no terreno diária com os responsáveis das diferentes áreas das modalidades, masculinas, femininas, de pavilhão, projeto olímpico e demais secções”, comentou também Martim Mayer, um dos seis candidatos à presidência do Benfica nas eleições de dia 25.