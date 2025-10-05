A surfista portuguesa Yolanda Hopkins garantiu este domingo uma vaga nas meias-finais do EDP Ericeira Pro, prova da Challenger Series que decorre na Praia de Ribeira d’Ilhas, e vai disputar o acesso à final com a australiana India Robinson.
Na terceira bateria dos “quartos”, a olímpica lusa dominou e bateu a norte-americana Alyssa Spencer, fazendo 13,83 pontos (em 20 possíveis) nas duas melhores ondas (7,33 e 6,50), contra 9,50 (4,83 e 4,67) da adversária.
“Yoyo” vai enfrentar a ex-top mundial India Robinson no segundo heat das semifinais, com a jovem prodígio francesa, de apenas 14 anos, Tya Zebrowski (líder do ranking das Challenger Series) a defrontar a israelita Anat Lelior na outra semifinal.
Já do lado dos homens, George Pittar (Austrália), Lucas Vicente (Brasil), Luke Thompson (África do Sul), Lucca Mesinas (Perú), Kauli Vaast (França), Adur Amatriain (País Basco, Espanha), Morgan Cibilic (Austrália) e Eli Hanneman (Havai, Estados Unidos) foram os qualificados para os quartos de final.
Até ao momento, Pittar já assegurou um lugar nas meias, afastando o brasileiro Vicente, com a ação do dia das finais a desenrolar-se com boas condições nas ondas da Ericeira.
O EDP Ericeira Pro é a quarta de sete etapas do circuito secundário da Liga Mundial de Surf (WSL), que oferece 10 vagas masculinas e sete femininas para o Championship Tour de 2026, começou na segunda-feira na Praia de Ribeira d’Ilhas, na Ericeira, em Mafra, e termina este domingo.