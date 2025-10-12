A nadadora norte-americana Gretchen Walsh melhorou este domingo o seu recorde do mundo dos 50 metros mariposa em piscina curta, fixando-os em 23,72 segundos durante a Taça do Mundo em Carmel, na Califórnia, Estados Unidos.

Ao completar as duas piscinas em 23,72 segundos, Walsh melhorou o seu anterior registo, de 2024 em Budapeste, em 22 centésimos.

A atleta de 22 anos, que recentemente se sagrou campeã do Mundo, em Singapura, detém agora as cinco melhores marcas da história nos 50 metros mariposa.

Em Paris2025, Gretchen Walsh foi ouro nos 4×100 metros estilos e 4×100 estilos mistos, bem como prata nos 100 metros mariposa e 4×100 metros livres.