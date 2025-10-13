A ponte sobre o rio Sado, no Itinerário Complementar 1 (IC1), em Alcácer do Sal, vai sofrer obras de melhoria das condições estruturais e de segurança, num investimento de 7,4 milhões de euros.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a empresa Infraestruturas de Portugal (IP) revelou ter consignado a empreitada de reabilitação e reforço estrutural da ponte, no distrito de Setúbal. “Com um investimento de 7,4 milhões de euros, a obra que agora se inicia visa melhorar as condições de estabilidade estrutural e garantir o reforço sísmico da ponte e dos viadutos de acesso”, indicou a IP.

De acordo com a empresa, a empreitada vai também permitir “aumentar os níveis de conforto e reforçar a segurança desta infraestrutura rodoviária ao serviço dos automobilistas”.

A ponte sobre o rio Sado e os respetivos viadutos de acesso, localizada ao quilómetro 567,571 do IC1, tem uma extensão total de 1.209,5 metros.

A estrutura é composta por quatro subestruturas: o viaduto sobre a linha ferroviária, o viaduto norte, a ponte principal e o viaduto sul, precisou a Infraestruturas de Portugal.

A empreitada contempla, entre outros trabalhos, o reforço sísmico da ponte, trabalhos de saneamento e limpeza no leito do rio, reforço da base e do topo de pilares ou colocação de dispositivos complementares de travamento horizontal entre o tabuleiro da ponte e os pilares.

Além disso, vai ser feita a pavimentação e impermeabilização do tabuleiro rodoviário, a substituição da guarda de segurança, a reabilitação dos guarda-corpos, a reparação e proteção das superfícies de betão e a reabilitação geral dos elementos metálicos.

A IP indicou tratar-se de uma obra promovida no âmbito da estratégia da empresa “de investimento contínuo na melhoria dos níveis de disponibilidade, fiabilidade e segurança” das obras de arte, — pontes, viadutos, passagens hidráulicas e outras — que integram a Rede Rodoviária Nacional.

O objetivo passa por garantir “as melhores condições de circulação ao serviço do das empresas no transporte de mercadorias e da mobilidade das populações“, acrescentou.