O gabinete de arquitetura OODA e Eduardo Souto de Moura conceberam o desenho uma nova torre em Tirana, junto a outra da autoria do grupo portuense, criando “um pórtico simbólico” na capital albanesa, foi esta quinta-feira anunciado.
De acordo com um comunicado do Oporto Office for Design and Architecture (OODA) esta quinta-feira enviado à Lusa, em causa está “o projeto Oricon Tower, coassinado por Eduardo Souto de Moura e OODA”, que “surge em frente à Bond Tower, também da OODA, criando juntas um pórtico simbólico que dialoga entre gerações, estilos e dinâmicas arquitetónicas”.
“As torres reforçam a presença da arquitetura portuguesa em Tirana, transformando a entrada oeste da cidade em um novo ponto de referência urbano”, refere o gabinete sediado no Porto.
O trabalho reúne “duas gerações de arquitetos num projeto que concilia experiência, inovação e rigor disciplinar”, propondo “uma reflexão conjunta sobre a cidade contemporânea, a sua evolução e a interrelação entre arquitetura e paisagem”.
“Localizada na avenida Dritan Hoxha, em conjunto com a Bond Tower, a Oricon Tower assinala a entrada ocidental de Tirana, funcionando como um pórtico urbano e elemento de transição entre o tecido consolidado e as novas expansões da cidade”, descreve a OODA.
O projeto está inserido “numa área em transformação, ao longo do eixo que liga o aeroporto ao centro”, ocupando a torre “uma posição estratégica no contexto urbano”, num projeto “que privilegia proporção, clareza estrutural e materialidade, adotando a expressão construtiva como princípio orientador”.
“Com cinquenta pisos e utilização mista, a torre combina betão, mármore e vidro, materiais que remetem para a tradição local e conferem sobriedade e coerência visual, enquanto a sua estrutura e acabamentos definem a identidade arquitetónica do edifício”, refere o gabinete de arquitetura.
O programa funcional da torre contempla “escritórios e comércio nos pisos inferiores, habitações nos níveis intermédios, hotel nos pisos superiores e, no rooftop [terraço no telhado], um sky restaurant [restaurante com vista para o céu] que proporciona vistas panorâmicas sobre a cidade e a paisagem envolvente”.
Já a circulação interna “foi concebida de modo a otimizar o movimento e a eficiência do edifício”, já que “o núcleo central articula lobbies específicos para cada programa, maximizando a área útil e a funcionalidade” e “estudos estruturais detalhados asseguraram que a forma arquitetónica estivesse em plena consonância com a lógica construtiva subjacente”.
Em março de 2023, o gabinete de arquitetura OODA ganhou o concurso internacional para projetar a sede de um canal de televisão em Tirana, que pretende ser um “edifício icónico” e “o farol” da nova fase crescimento da cidade.
Em causa está a nova sede da Klan TV, uma operadora privada de televisão albanesa, que ocupa uma área de 10 mil metros quadrados numa área da cidade “que assiste a um crescimento exponencial”, e o projeto inspira-se “num conjunto de bobinas de filme e nas características da arte e arquitetura locais”.
O OODA foi fundado em 2010 por Diogo Brito, Rodrigo Vilas-Boas, Francisco Lencastre, João Jesus e Julião Pinto Leite, contando atualmente com mais de 60 pessoas a trabalhar nos seus projetos.