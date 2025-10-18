O bom momento do FC Porto continua. Ao 11.º jogo, a equipa de Francesco Farioli continua invicta, tendo vencido a terceira estreia desta temporada. Depois do Campeonato Nacional e da Liga Europa, os dragões entraram com o pé direito na Taça de Portugal, frente ao Celoricense, que milita no quarto escalão do futebol português, o Campeonato de Portugal. A diferença teórica entre as duas equipas confirmou-se dentro das quatro linhas, embora só tenha alcançado números expressivos na segunda parte, depois de o treinador italiano ter recorrido à artilharia pesada, mesmo depois de ter apresantado apenas duas caras novas, entre elas Cláudio Ramos, que se estreou na presente temporada e foi a única confirmação deixada por Farioli na véspera (0-4).

Desta forma, e numa altura em que os azuis e brancos começaram um ciclo com seis jogos em 22 dias, o FC Porto apurou-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, onde vai enfrentar o vencedor do jogo entre Sintrense e Rio Ave, que se disputa este domingo. Um dado adquirido é que a partida vai ser disputada no Estádio do Dragão. Frente ao Celoricense, Jan Bednarek estreou-se a marcar ao serviço do clube portuense, ao passo que Samu, com o hat-trick em apenas 11 minutos — o mais rápido do clube desde 1997/98 —, tornou-se no melhor marcador espanhol da história do FC Porto, com 35 golos, mais três do que Toni Martínez. Há 11 épocas que os portistas ultrapassam a primeira eliminatória da Taça em que participam. Segue-se o Nottingham Forest, na Liga Europa.

“Todos os jogos são difíceis. Hoje vimos em alguns campos o quão difíceis estes jogos [da Taça de Portugal] podem ser. Temos de dar crédito ao adversário na atenção ao defender, mantendo-se compacto. E claro que, com o acumular de situações, conseguimos criar este resultado. Onze? Queríamos ter um ‘recomeço’ depois da pausa para as seleções. Nunca é fácil. Preparámos os jogos da melhor maneira possível. O Eustáquio e o Zaidu, por exemplo, só chegaram para a sessão de sexta-feira de manhã. Mas é sempre assim, é um problema para muitos clubes que têm muitos jogadores em compromissos internacionais. Para mim, era importante mantermos a humildade. Fizemos um dos melhores aquecimentos da temporada… Acho que foi muito positivo e agora temos de avançar para a Liga Europa. O Nottingham decidiu alterar o treinador hoje e isso vai dar-nos mais trabalho a preparar possíveis candidatos. Vai ser preciso muito trabalho nos próximos dias, especialmente da parte da equipa de análise e dos jogadores. É altura de avançar”, começou por dizer Francesco Farioli na flash-interview da sport tv 1.

3 golos em 11 minutos: hat-trick mais rápido de um jogador do ???? FC Porto desde 1997/98: Jardel, frente ao Juv. Évora (8 minutos) pic.twitter.com/1SU4xk1tOe — Playmaker (@playmaker_PT) October 18, 2025

“Samu? Foi bom, especialmente o primeiro golo. Foi uma situação que ele tem trabalhado muito para melhorar. Já tinha tido três ou quatro situações parecidas na seleção e teve algum azar [nesses lances]. Ele queria marcar e entrou muito bem, boa. Nottingham? O departamento de análise está sempre à frente, já viram nove ou dez jogos do Nottingham. E claro que muitas dessas coisas têm de ir para o lixo agora. O que estudamos agora é a qualidade individual dos jogadores. Vamos defrontar uma equipa de topo, com muitos jogadores bons. Temos de tentar perceber quem será o próximo treinador”, concluiu.