Nos dias 29 e 30 de outubro, a Universidade Católica Portuguesa, no Porto, recebe a quinta Conferência anual do INSURE.Hub. O evento reúne no mesmo espaço especialistas nacionais e internacionais, que vão discutir como é que a ciência, a política e os modelos de negócio podem convergir para responder aos desafios da transição para uma sociedade mais sustentável.

João Pinto, diretor da Católica Porto Business School e co-líder do INSURE.Hub, sublinha que “a inovação sustentável é hoje um imperativo estratégico e criador de vantagens competitivas. Queremos que esta conferência seja um ponto de encontro entre a academia e o setor empresarial, para repensar o papel das organizações na construção de um futuro mais próspero.”

“Pretendemos que, mais uma vez, esta conferência seja um espaço dinâmico onde o conhecimento científico se cruza com a prática e a decisão, potenciando a inovação como eixo central. Queremos que a inovação assuma o papel de verdadeiro motor da regeneração, mediando a transição de ideias e descobertas em soluções concretas e sustentáveis que contribuam para um futuro mais resiliente,”refere Manuela Pintado, diretora do Centro de Biotecnologia e Química Fina (CBQF) da Universidade Católica Portuguesa e co-líder do INSURE.Hub.

A Conferência arranca com uma palestra sobre “Finding the Sweet Spot”, por Donald Roy Lessard (professor emérito do MIT Sloan School of Management e professor visitante da Asia School of Business), que vai explorar como unir sustentabilidade e rentabilidade. No mesmo dia, destacam-se as sessões paralelas de comunicações orais e uma mesa-redonda intitulada “From Knowledge to Action: Linking Science, Policy, and Innovation,” que tem como pano de fundo a COP30.

Para a manhã do dia 30 estão programados dois workshops (com lugares limitados por inscrição) dinamizados por especialistas de topo: “Integrated Management in a Radically Changing/Fragmented/Upside Down World” vai abordar estratégias integrativas num mundo em rápida transformação; e “Designing a Resilient Business Strategy” vai focar-se no desenvolvimento de estratégias resilientes face à crise multidimensional contemporânea.

Durante a tarde, haverá espaço para a apresentação de Use Cases de empresas de referência relativos aos seus roteiros de inovação e para uma sessão sobre os desafios de transformação ibéricos, em que a Fundação ECODES – Ecologia y Desarollo e o INSURE.Hub estreitam a sua parceria estratégica com a Future-Fit Foundation. O dia termina com uma palestra sobre “Regenerative Economics: New Ways of Seeing, Thinking, Being, and Managing for the 21st Century”, onde John Fullerton vai propor novas perspetivas económicas centradas na sustentabilidade e regeneração. Paulo Azevedo, do Grupo Sonae e Sofia Reis Jorge, da Altri, integrarão um painel onde apresentarão as suas visões e experiências.

Conheça o programa completo ↓ Mostrar ↑ Esconder 29 outubro: 09:30 – Opening Session 09:45 – Keynote Session | Finding the Sweet Spot – Donald Roy Lessard 10:45 – Coffee break 11:15 – Oral Presentations | Parallel sessions 12:45 – Lunch 14:45 – Oral Presentations | Parallel sessions 15:45 – Coffee break 16:45 – Round Table | From Knowledge to Action: Linking Science, Policy, and Innovation Moderation: Luis Rochartre Speakers: Isabel Horta (DSPA), Ivone Rocha (Telles Advogados), Luís Silva (PortoTech Hub), Nuno Oliveira (NBI), Pedro Cruz (KPMG) e Ricardo Voltolini (CEO of Ideia Sustentável) 30 outubro: 09:30 – Workshop Integrated Management in a Radically Changing/Fragmented/Upside Down World – Donald Roy Lessard 11:00 – Coffee break 11:30 – Workshop Designing a Resilient Business Strategy – Martin Rich 13:00 – Lunch for Training Sessions 14:00 – INSURE welcome 14:35 – Use Cases of Regenerative Companies/projects Moderation: João Pinto Águas do Porto: Susana Carvalho Fundação Lello: Rita Marques Re-Store: Sílvia Correia 15:35 – Use Cases of Regenerative Companies/projects Moderation: Manuela Pintado Lipor: Telmo Machado Sonae MC: Daniela Correia Super Bock Group: Tiago Brandão 16:25 – Coffee break 16:55 – Insure.hub in Action 17:15 – Panel: Sustainable Challenges – Iberian view Moderation: Martin Rich (Future-Fit Foundation) Speakers: Juan Hoyos (ECODES), Eduardo S. Arribas (CuatroTercios), António Vasconcelos (INSURE.Hub) 17:55 – Keynote Corner | Regenerative Economics: New Ways of Seeing, Thinking, Being, and Managing for the 21st Century Moderation: Wayne Visser Speaker: John Fullerton (Capital Institute) – keynote; and in dialogue with Paulo Azevedo (Sonae) e Sofia Reis Jorge (Altri) – round table 19:30 Conference Gala Dinner (inscrições limitadas por inscrição) Pode consultar mais detalhes aqui.

“A transição sustentável e regenerativa exige uma nova forma de colaboração entre ciência, empresas e sociedade, pelo que a INSURE.Hub Conference é um exemplo concreto dessa convergência, que apoia a transformação de conhecimento em impacto e acelera a mudança sistémica,” conclui António Vasconcelos, co-líder do INSURE.Hub e responsável pela Planetiers New Generation.

O INSURE.Hub é uma iniciativa da Universidade Católica Portuguesa, através da Católica Porto Business School e da Escola Superior de Biotecnologia, em parceria com a Planetiers New Generation, que tem como missão inspirar, desafiar e promover a mudança pela Sustentabilidade e Regeneração, reunindo mais de 90 organizações públicas e privadas.

Faça a sua inscrição no site do INSURE.Hub e junte-se a estes dois dias de conversa, partilhas e aprendizagem.