A primeira piroga monóxila (embarcação construída a partir de um único tronco de árvore) encontrada no rio Lima, classificada como tesouro nacional, vai estar exposta no Museu Municipal de Caminha a partir de sexta-feira, revelou esta quinta-feira a autarquia.

A peça pré-histórica, cuja cronologia aponta para o período entre a segunda metade do século X e a primeira metade do século XI, vai estar integrada na exposição Da Pré-História à Romanização, afirma, em comunicado, a Câmara de Caminha, no distrito de Viana do Castelo.

A embarcação “foi classificada, conjuntamente com mais cinco pirogas, como de interesse nacional, com a designação de Tesouro Nacional”, lembra a autarquia, referindo que a recuperação do exemplar foi possível devido ao contrato estabelecido em 2024 com o Património Cultural, Instituto Público.

O município revelou em junho de 2024 que ia celebrar com o Património Cultural um contrato de cedência da primeira piroga monóxila encontrada há cerca de 40 anos, no rio Lima, em Viana do Castelo, para ficar exposta no museu municipal.

O acordo previa a cedência da piroga, designada Lima 1, por um período de cinco anos, renovável.

O município indicou, na ocasião, que a “piroga foi retirada do leito do rio Lima, em Viana do Castelo, no dia 2 de março de 1985 e transportada para um armazém pertencente à capitania local, onde passou despercebida”.

Viria a ser comprada por Raúl de Sousa, à época funcionário da Câmara de Caminha, pertencente ao grupo organizador do Museu Municipal de Caminha.

Ao todo foram encontradas sete pirogas no rio Lima, classificadas como Conjunto de Interesse Nacional (CIN), tendo-lhes sido atribuída a designação de “tesouro nacional”, segundo decreto publicado em Diário da República, em junho de 2021.

Do conjunto, a descoberta da primeira piroga remonta a 1985 e a última a 2023.

As seis pirogas foram recolhidas do rio Lima entre 1985 e 2008.

“Trata-se de um conjunto que, no contexto da Península Ibérica, não possui paralelo tendo em conta o número de embarcações envolvidas, constituindo um testemunho notável da navegação que se praticava no rio Lima desde a Idade do Ferro, até à Baixa Idade Média, datações estas obtidas por radiocarbono”, refere o documento que confirma a classificação.

As pirogas monóxilas são feitas a partir de um tronco de árvore, escavado para o efeito, sendo que este tipo de embarcação é conhecido, na Europa, desde a pré-história, mais precisamente desde o neolítico.

No caso das embarcações encontradas no rio Lima, as duas mais antigas estão “datadas por carbono 14, dos séculos IV/ III Antes de Cristo”.