Não era um dia qualquer. Quando o apito inicial soou no Estádio da Luz, mais de 70 mil sócios já tinham votado nas eleições para os órgãos sociais do Benfica — um recorde absoluto no clube e um recorde absoluto no mundo inteiro, ultrapassando o maior registo de participação num ato eleitoral de um clube desportivo, que pertencia ao Barcelona. O dia da receção ao Arouca, portanto, não era um dia qualquer.

Ainda assim, existia a ideia sempre presente de que o dia só poderia ficar completo com uma vitória. Independentemente do resultado das eleições, que só deve aparecer madrugada dentro, independentemente do candidato mais votado ou até independentemente da existência ou não de uma segunda volta, o Benfica tinha de vencer o Arouca e responder à derrota a meio da semana contra o Newcastle na Liga dos Campeões. Com Rui Costa, João Noronha Lopes, Luís Filipe Vieira, João Diogo Manteigas, Martim Mayer ou Cristóvão Carvalho, o Benfica tinha mesmo de ganhar. E José Mourinho sabia disso.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Benfica-Arouca, 5-0 9.ª jornada da Primeira Liga Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém) Benfica: Trubin, Fredrik Aursnes, Tomás Araújo, Otamendi, Samuel Dahl, Richard Ríos (João Rego, 67′), Enzo Barrenechea, Lukebakio (Ivan Lima, 77′), Gianluca Prestianni (Schjelderup, 63′), Sudakov (Leandro Barreiro, 63′), Pavlidis (Ivanovic, 77′) Suplentes não utilizados: Samuel Soares, Rafael Obrador, António Silva, Henrique Araújo Treinador: José Mourinho Arouca: João Valido, Jose Fontán, David Simão, Pablo Gozálbez (Taichi Fukui, 45′), Miguel Puche (Brian Mansilla, 85′), Arnau Solà (Amadou Danté, 89′), Iván Barbero, Alfonso Trezza (Nais Djouahra, 62′), Espen van Ee (Hyun-ju Lee, 45′), Tiago Esgaio, Omar Fayed Suplentes não utilizados: Nico Mantl, Boris Popovic, Diogo Monteiro, Romualdas Jansonas Treinador: Vasco Seabra Golos: Pavlidis (gp, 9′, gp, 22′ e 50′), Otamendi (45+6′), Ivanovic (gp, 90+3′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Tiago Esgaio (43′), a Lukebakio (59′), a Gianluca Prestianni (62′), a Omar Fayed (83′)

“Respeito todos os candidatos ao máximo. Olho para o meu presidente como um dos seis candidatos e não como o meu presidente. Sei em quem vou votar. Quer saber? No Benfica. Vou votar no Benfica. Obrigatoriamente, temos de ter a mentalidade de sermos capazes de encerrar capítulos. E o capítulo do Newcastle foi encerrado. De uma maneira muito objetiva diria que a Champions é para esquecer durante um par de semanas e lembrar só que há 16 ou 18 equipas com zero, um, dois ou três pontos”, disse o treinador português, que votou na Casa do Benfica do Seixal acompanhado por alguns jogadores ainda durante a manhã, na antevisão da partida.

Assim e sem Amar Dedic, que se lesionou em Inglaterra e não recuperou a tempo, José Mourinho adaptava Fredrik Aursnes à direita da defesa e proporcionava a titularidade de Tomás Araújo ao lado de Otamendi, com António Silva a começar no banco. Gianluca Prestianni também aparecia no onze, assim como Lukebakio e Sudakov no apoio a Pavlidis, e Richard Ríos e Enzo Barrenechea mantinham-se no meio-campo. Do outro lado, num Arouca com apenas uma derrota nos últimos quatro jogos, Vasco Seabra tinha Barbero como referência ofensiva.

????????Vangelis Pavlidis marcou o bis de penáltis, pelo ????Benfica, mais rápido dos últimos 6 anos:

7' ????????Pizzi vs SC Braga [F], 2019

12' ????????Pavlidis [C], 2025 pic.twitter.com/uAkzY5Z0aY — Playmaker (@playmaker_PT) October 25, 2025

O Benfica começou o jogo praticamente a ganhar. Sem que ainda tivessem surgido oportunidades ou lances de verdadeiro perigo, Espen van Ee tocou a bola com a mão no interior da grande área e Hélder Carvalho, depois de chamado a analisar as imagens do VAR, assinalou grande penalidade — que Pavlidis converteu (9′), abrindo o marcador ainda dentro dos dez minutos iniciais.

Os encarnados não cavalgaram propriamente a vantagem, apesar de o Arouca também não ter conseguido reagir ao golo sofrido numa fase tão embrionária da partida, e o filme repetiu-se pouco mais de dez minutos depois. Alfonso Trezza fez falta sobre Prestianni dentro da grande área, Hélder Carvalho voltou a ser chamado ao VAR e voltou a assinalar penálti, com Pavlidis a bisar novamente da marca dos 11 metros (22′). Ainda dentro da primeira meia-hora e com recurso a duas grandes penalidades, o Benfica já tinha alcançado um resultado muito confortável.

????????Nicolas Otamendi estreia-se a marcar nesta temporada. pic.twitter.com/jm38qbi6tG — Playmaker (@playmaker_PT) October 25, 2025

A primeira situação de perigo do Arouca apareceu já perto da meia-hora, com Pablo Gozálbez a rematar ao lado depois de um passe errado de Sudakov (29′), e a verdade é que os encarnados deixavam a ideia de estar a relaxar demasiado. Apesar de ter o jogo aparentemente controlado e de permitir pouco ou quase nada ao adversário, a equipa de José Mourinho errava vários passes em zonas proibidas e acabava por oferecer a bola aos arouquenses, em autênticas ocasiões de falta de concentração ou displicência.

Otamendi poderia ter aumentado a vantagem já depois da meia-hora com um cabeceamento por cima (32′), Pavlidis ficou perto do hat-trick com um chapéu ao guarda-redes que ainda tocou na trave (42′) e, do outro lado, Barbero esboçou um ataque com um pontapé que passou muito por cima (43′). Já nos descontos, porém, o terceiro golo apareceu mesmo: canto cobrado na direita e Otamendi, a aparecer mais alto do que todos os outros ao segundo poste, cabeceou para marcar (45+6′). Ao intervalo, o Benfica estava a vencer o Arouca de forma clara no Estádio da Luz.

⚽️ INTERVALO ????

???? Benfica 3 – 0 Arouca ???? ◉ Em dia histórico para os "encarnados" já há goleada na Luz, com os 3 golos a nascerem de lances de bola parada (2 penáltis + 1 canto) ◉ Destaques dos ratings da 1ª parte:

???? Otamendi ???????? 6.7 ⚽️

???? Pavlidis ???????? 6.6 ⚽️⚽️

???? Lukebakio… pic.twitter.com/X9BQKewJPU — GoalPoint (@_Goalpoint) October 25, 2025

Vasco Seabra mexeu logo ao intervalo e lançou Taichi Fukui e Hyun-ju Lee, com Tomás Araújo a protagonizar a primeira situação de perigo da segunda parte com um cabeceamento que passou por cima depois de um canto na direita (47′). Pouco depois, apareceu mesmo a goleada: Prestianni ganhou uma bola nas alturas e desviou para Pavlidis, que segurou na grande área e atirou rasteiro para assinar o hat-trick (50′). Se o avançado grego se evidenciava com os três golos, o avançado argentino aproveitava a oportunidade e ia sendo o mais inspirado dos encarnados.

Depois do quarto golo, de forma natural, o Benfica passou a controlar e a gerir com outro conforto — até porque o Arouca capitulou, sofrendo demasiado o impacto da goleada e praticamente abdicando de construir, limitando-se a defender as investidas contrárias. Prestianni ficou perto de marcar com um remate cruzado que João Valido defendeu (58′) e Vasco Seabra voltou a mexer para colocar Nais Djouahra.

⏱️ 68 mins

???? Benfica 4 – 0 Arouca ???? ◉ Para lá da assistência Prestianni deixou outros bons indicadores, até sair:

✅ 9/13 duelos ganhos (no mapa)

✅ 3/4 dribles eficazes#SLBFCA #SLBenfica pic.twitter.com/r79O4WTJfY — GoalPoint (@_Goalpoint) October 25, 2025

José Mourinho fez as primeiras substituições já depois da hora de jogo, trocando Prestianni e Sudakov por Schjelderup e Leandro Barreiro, e não demorou até também lançar João Rego para o lugar de Richard Ríos. Schjelderup poderia ter aumentado ainda mais a vantagem com um remate à malha lateral (67′) e Rego teve um golo anulado por fora de jogo (70′), mas a verdade é que o tempo foi passando sem que os encarnados colocassem muita intensidade na partida e com os arouquenses a beneficiarem apenas de um pontapé de Barbero que passou ao lado (75′).

Ivanovic e Ivan Lima ainda entraram até ao apito final e o avançado foi mesmo a tempo de fechar as contas com mais uma grande penalidade, já nos descontos, na sequência de uma falta de Amadou Danté sobre Rego (90+3′). O Benfica goleou o Arouca na Luz, marcou quatro golos num único jogo pela primeira vez esta temporada e regressou às vitórias depois da derrota em Inglaterra para a Liga dos Campeões. E só foi preciso que Pavlidis calçasse as chuteiras para mostrar a sócios, adeptos e simpatizantes que a goleada do dia não era só nas urnas.