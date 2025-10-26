O candidato à presidência do Benfica Cristóvão Carvalho reconheceu este domingo ter ficado aquém do que ambicionava no ato eleitoral de sábado e assumiu que Rui Costa e João Noronha Lopes vão disputar a segunda volta do escrutínio.

“O resultado esteve longe de ser o que ambicionávamos, mas saímos deste processo com a convicção e a certeza de termos feito uma campanha séria, honesta e sempre centrada no melhor para o Sport Lisboa e Benfica”, reagiu o candidato pela Lista D à Direção do clube lisboeta, numa publicação nas redes sociais.

Quando faltam inserir no sistema os resultados de duas secções de voto, ambas do Estádio da Luz, Cristóvão Carvalho é o menos votado dos seis candidatos, com apenas 0,18% das preferências (113 votantes, que correspondem a 2.170 votos).

“Quero, antes de mais, dar os parabéns ao Rui Costa pelo extraordinário resultado e a João Noronha Lopes por ter conseguido passar à segunda volta. Sei que ambicionava muito mais, mas os sócios são soberanos. Nesta segunda volta, espero que honrem a responsabilidade que os sócios lhes confiaram e que coloquem sempre o Benfica acima de qualquer interesse pessoal”, referiu.

Cristóvão Carvalho deixou “uma palavra de respeito aos restantes candidatos que […] não seguem em frente”, salientando que “a pluralidade fortalece o clube e isso é saudável e necessário”, além de agradecer aos sócios que votaram na sua Lista D para a Direção, o único órgão social ao qual concorreu.

“O projeto não acaba aqui. Continuaremos a trabalhar, a ouvir e a defender a participação dos sócios na vida do clube. Este caminho não se esgota num ato eleitoral. A semente está lançada e vamos continuar a cuidar dela”, concluiu.

As eleições para os órgãos sociais do Benfica contaram com uma afluência de 85.422 sócios – um recorde a nível mundial -, pouco mais de metade dos sócios que estavam habilitados a participar neste escrutínio (160.182).

Rui Costa, atual presidente e líder da Lista G, Martim Mayer (B), João Diogo Manteigas (C), Cristóvão Carvalho (D), o anterior presidente Luís Filipe Vieira (E) e João Noronha Lopes (F) são os candidatos à liderança do Benfica, enquanto João Ferreira Leite encabeça a Lista A, unicamente candidata à Mesa da Assembleia Geral.

Caso nenhum dos candidatos receba mais de 50% dos votos no ato eleitoral, será realizada uma segunda volta entre os dois mais votados, em 08 de novembro.

O número de votos dos associados aumenta consoante a antiguidade, com 46.421 sócios a terem direito a três votos, 30.013 a 10 votos, 56.703 a 20 votos e 27.045 a 50 votos, de acordo com o caderno eleitoral.