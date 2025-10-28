"Burn Burn Burn": os livros queimam, mas neste palco ninguém os quer ver a arder

Em 1957, Lawrence Ferlinghetti foi chamado à barra do tribunal para um julgamento que opôs o Estado americano ao mítico poeta e editor da City Lights. Em causa estava a publicação de Uivo, o poema longo de Allen Ginsberg acusado de obscenidade. A tentativa frustrada de impor limites à liberdade artística e de expressão, restringindo a circulação do livro, bem como a sua leitura, tornar-se-ia num momento para sempre evocado. Ao longo da história do livro (ou, melhor dizendo, da partilha do conhecimento), foram muitos os episódios em que se procurou limitar o acesso à leitura, chegando mesmo à destruição e queima de livros. Mas foi também em muitos desses momentos que se gerou o efeito contrário: não só se procurou proteger as obras dessa perseguição, como em diversos casos a repressão e censura serviu de mote para que fossem ainda mais lidas e partilhadas. É este o ponto de partida de Burn Burn Burn, a peça escrita a quatro mãos por Catarina Rôlo Salgueiro e Isabel Costa, da companhia Os Possessos, que sobe agora ao palco da Culturgest, em Lisboa, de 30 de outubro a 1 de novembro.

Logo no começo, as duas criadoras enumeram exemplos desta caça aos livros. Numa cabine de som, como se se tratasse do momento de gravação do episódio de um podcast, somos elucidados sobre uma história milenar e trágica. Do incêndio da Biblioteca de Alexandria até à retirada e censura de livros nos Estados Unidos da América da atualidade, recorda-se igualmente a queima de livros na Alemanha nazi, no período da Inquisição Espanhola ou no regime de Pinochet no Chile. O mesmo exemplo, mas em forma romanesca, surge em Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Publicada em 1953, esta história de ficção científica retrata uma sociedade ditatorial na qual os livros são proibidos e os bombeiros se dedicam a queimá-los. Mas voltaremos a esta história e às suas personagens.

Em plano paralelo, mas convergente, reúne-se em círculo um grupo de estranhos numa biblioteca pública. É mais uma sessão de um clube de leitura onde se lê, justamente, passagens de Fahrenheit 451. “Um livro é uma arma carregada na casa ao lado. Queima-se. Tira-se a bala. Abre-se uma brecha no espírito do homem”, escuta-se por entre as leituras. Mais de setenta anos passados sobre a publicação do livro, a discussão ainda persiste. O que se pode ou não escrever? Quem decide o que se pode ou não publicar? É justo publicar o livro de um autor que esteve do lado errado da história? Como separar o autor da obra?