O realizador luso-francês Ruben Alves está a rodar o filme Santo António, o casamenteiro de Lisboa, com Rita Blanco e Joaquim Monchique, revelou esta quarta-feira a distribuidora NOS Audiovisuais.

O filme, que está a ser rodado em Lisboa até ao final de novembro, vai estrear-se nos cinemas no verão de 2026 e chegará depois ao streaming, sendo “o primeiro filme português a ser lançado no Disney+ em Portugal”.

Santo António, o casamenteiro de Lisboa é descrito como “a nova comédia romântica”, “uma história de amor, traição e humor” do mesmo realizador de A Gaiola Dourada (2013) e Miss (2020).

De acordo com a distribuidora, Rita Blanco e Joaquim Monchique interpretam “os guardiões dos casamentos de Santo António, lutando para manter viva uma tradição prestes a ser reinventada”.

O filme tem argumento de Ruben Alves e do espanhol Fer Pérez, produção da Blablabla Media com a produtora espanhola Comba Films e apoio financeiro da Disney+, Instituto do Cinema e do Audiovisual, Europa Criativa, Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, Turismo de Lisboa e câmara municipal da capital.

Ruben Alves, nascido em Paris e filho de pais portugueses, ficou conhecido em Portugal há cerca de uma década quando se estreou como realizador na comédia francesa A Gaiola Dourada, protagonizada por Rita Blanco e Joaquim de Almeida no papel de um casal português, ela porteira e ele pedreiro, emigrado em França.

O filme somou cerca de 761 mil espetadores em Portugal e mais de um milhão de entradas em França. Com esta história, Ruben Alves disse na altura que quis homenagear, brincando com os estereótipos, a comunidade portuguesa que emigrou para França a partir dos anos 1960.

Quando A Gaiola Dourada se estreou em França, Ruben Alves disse à Lusa que a história do filme foi o resultado de “30 anos de observação” dos pais e familiares que o rodeavam.