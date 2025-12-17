São vários os tratamentos possíveis para o aristocrata que acaba de ser acusado de estrangulamento intencional, avança o The Telegraph, e que foi convocado para comparecer no tribunal dos magistrados de Oxford na quinta-feira, após a sua detenção em 13 de maio do ano passado. Charles James Spencer-Churchill, Jamie Blandford, Jamie Marlborough ou 12.º duque de Marlborough.

Nascido em 24 de novembro de 1955, é o filho mais velho vivo do 11.º Duque de Marlborough e da sua primeira mulher, Susan Mary Hornby. Na qualidade de membro da família Spencer, tem um vínculo com o antigo Primeiro-Ministro Sir Winston Churchill (seu primo em terceiro grau) e com Diana, Princesa de Gales. Charles descende também da proeminente família americana Vanderbilt — a sua bisavó era Consuelo Vanderbilt, cuja história é descrita na série “Gilded Age”,quando a socialite se tornou exemplo dos vantajosos casamentos sem amor, unindo-se então ao 9.º Duque de Marlborough. Aos 70 anos, Spencer-Churchill enfrente três acusações de estrangulamento intencional não fatal que terão ocorrido em Woodstock, Oxfordshire, contra a mesma pessoa. Os casos, segundo a polícia de Thames Valley, citada por aquele jornal britânico, registaram-se entre novembro de 2022 e maio de 2024.

Com um passado de adições, conhecido pela juventude de playboy, deteve o título de Marquês de Blandford até herdar o atual título. Em 1994, o pai (que morreria 10 anos depois) interpôs uma ação judicial para garantir que o filho ficaria impedido de assumir controlo da propriedade que está no coração da história familiar. Berço de Winston Churchill, em Woodstock, o Palácio Blenheim é a antiga morada do clã, somando 300 anos de história. Contudo, desde o século XVIII que a família não tem papel na gestão da residência e propriedade, entregues à Blenheim Palace Heritage Foundation. “A Fundação do Património do Palácio de Blenheim está ciente de que foram instaurados processos judiciais contra o Duque de Marlborough”, comentou um porta-voz da fundação. “A fundação rejeita comentar as acusações, que se referem à conduta pessoal do duque e à vida privada, e que estão sujeitas a processos criminais em curso. A fundação não pertence ou é gerida pelo Duque de Marlborough, mas por entidades independentes geridas por conselhos de administração.”

Oriundo de uma das famílias aristocráticas mais conhecidas em solo britânico, o cadastro de Jamie vai além do caso mais recente, o que lhe valeu um título para juntar aos restantes: o de “ovelha negra”. Em 1995, passou um mês na prisão por falsificar receitas. Em setembro de 2007, foi condenado a seis meses de prisão por duas acusações de condução perigosa e uma de dano criminoso após um ataque de “raiva na estrada” no carro de outro motorista. Foi ainda proibido de conduzir durante três anos e meio. Em junho de 2009, apareceu no documentário da BBC “Famous, Rich and Homeless”, no qual famosos eram filmados a passar três noites ao ar livre com nada para dormir além de um saco cama. Spencer-Churchill chegou a confessar que na primeira noite ele dormiu no estacionamento de um hotel cinco estrelas. Em 2013, foi acusado por um taxista sikh de atacar o motorista com linguagem racista.

Em 2021, sete anos depois de ter conseguido o ducado de Marlborough, lutou com sucesso para a eleição para o Woodstock Town Council. Em 2022, Spencer-Churchill foi levado a tribunal pela Porsche Financial Services por “recusar-se a pagar o saldo pendente de 64.472,70 libras sobre o modelo Cayenne E-hybrid Turbo S que comprou em julho de 2018.” As últimas acusações surgem em vésperas de ser presente a tribunal acusado de excesso de velocidade.

O título de Duque de Marlborough é uma distinção inglesa criada pela rainha Ana em 1702 para John Churchill, o famoso líder militar, que lhe confiou ainda o Palácio de Blenheim, destino único como monumento nacional e lar familiar.