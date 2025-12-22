“Miss Sophie: Same Procedure As Every Year”

Prime Video, segunda-feira, 22 de dezembro

Está a precisar de uma comédia alemã para começar a semana? Miss Sophie integra o imaginário alemão, fazia parte de um sketch de comédia de fim de ano no qual, todos os anos, se sentava à mesa com quatro velho amigos. Cada episódio terminava com a frase que é o subtítulo desta série de humor em jeito de thriller que serve como prequela à história de Miss Sophie.

“O Ouro”

Filmin, segunda-feira, 22 de dezembro

Nem com o ano a chegar ao fim a Filmin abranda nas “séries britânicas que queremos ver e que nunca mais chegavam cá”. O Ouro é uma ficcionalização do maior roubo da história do Reino Unido. Em 1983, seis homens entraram num armazém perto de Heathrow à procura de muito dinheiro em numerário. Encontraram o que buscavam, mas também ouro e diamantes. Ao todo foram 26 milhões de libras. Esta série, que já tem uma segunda temporada, conta a história de como esses homens criaram todo um mundo paralelo de crime em Londres, para lavar dinheiro e manterem-se longe da prisão.

“Adeus, June”

Netflix, quarta-feira, 24 de dezembro

A primeira vez da atriz britânica enquanto realizadora não era inicialmente para Winslet, mas, ao que consta, ela relacionou-se tanto com o argumento que decidiu assumir a direção. Adeus, June passa-se durante o Natal, quando June (Helen Mirren) dá sinais de que o seu tempo está a chegar ao fim, a doença tomou conta dela. A notícia súbita – mas não inesperada – leva irmãos e pais a reunirem-se e a ultrapassarem diferenças do passado. O filme estreou-se em sala em alguns locais e, por isso, e a crítica garante que a primeira vez de Winslet não é nada por aí além, mas é suficientemente competente para lhe darmos atenção, sobretudo para quem estiver inclinado para uma lagrimazita com um pouco de comédia. Além de Mirren, entram em Adeus, June Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall e a própria Kate Winslet.

“Stranger Things”, temporada 5, volume 2

Netflix, sexta-feira, 26 de dezembro

É este o momento: à uma da manhã da madrugada de dia 25 para 26. Quem é que ainda está entusiasmado? Toda a gente que viu a série até aqui e até muitos curiosos que estão à espera de ter tudo disponível para poderem começar. O final do primeiro volume deixou-nos com alguma ansiedade da boa, sobretudo porque as coisas não estão a correr muito bem para os nossos heróis. Por isso, muita expectativa para estes três episódios que abrirão a porta para o grande final que chegará na semana seguinte. Aguenta coração.

“Happy And You Know It”

HBO Max, sexta-feira, 26 de dezembro

Foi um ano de bons documentários na HBO Max e há razões para estar entusiasmado com o último que se estreará em 2026. Produzido por Bill Simmons — que, além de ser fundador do The Ringer, é produtor de documentários sobre música como It’s Never Over, Jeff Buckley, Yacht Rock ou da série Music Box — e realizado por Penny Lane (Salve Satanás?), Happy And You Know It é uma viagem ao mundo das canções infantis, explorando porque é que elas são tão cativantes e como é que a Inteligência Artificial está a entrar nesse universo. Talvez esta última parte não nos devesse deixar tão entusiasmados mas, mesmo assim, vamos querer ver isto nos próximos dias.

“A Verdade Oculta”

Disney+, sexta-feira, 26 de dezembro

Criada por Sterlin Harjo, responsável por Reservation Dogs, A Verdade Oculta é uma daquelas séries que teve boas críticas quando se estreou (no início do outono) e que, finalmente, chega à Disney+. Estamos curiosos, também por causa do elenco: Ethan Hawke, Keith David, Kyle MacLachlan, Macon Blair, Tim Blake Nelson e Tracy Letts. Apresenta-se como um neo-noir e passa-se em Tulsa, no Oklahoma, onde Lee Raybon (Hawke) decide ser um herói e publica um livro onde expõe toda a verdade sobre o clã Washberg, gente que nada tem de pera doce. Obviamente que isso não vai cair bem na comunidade.