O guitarrista e teclista dos The Cure, Perry Bamonte, morreu aos 65 anos, avançou a banda num comunicado publicado no seu site.

“É com enorme tristeza que confirmamos o falecimento do nosso grande amigo e colega de banda Perry Bamonte, que faleceu após doença em casa, durante o Natal”, lê-se no comunicado, em que é descrito como “calmo, intenso, intuitivo, constante e extremamente criativo”. “Teddy”, como era conhecido na banda, era, para os seus membros, um “uma parte calorosa e vital da história dos The Cure”.

A ligação de Bamonte aos The Cure começou em 1984, quando fez parte da equipa na tour desse ano. Com a saída do teclista Roger O’Donnell em 1990, tornou-se membro a tempo inteiro da banda, participando na gravação do disco Wish (1993) e numa das músicas que marcou a banda enquanto fenómeno pop, Friday I’m In Love. Nos 14 anos seguintes, sublinha a banda, o músico tocou em “mais de 400 concertos” e nos cinco discos de estúdio lançados pelo grupo.

Em 2005, porém, Bamonte acaba por sair da banda, num hiato que duraria até 2022, regressando para tocar na tour Shows of a Lost World nesse ano. Em 2026, Bamonte iria partir novamente para a tour que traria a banda ao Portugal, no North Festival, na cidade da Maia.