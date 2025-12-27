O Worten Mock Fest, festival dedicado ao humor, vai voltar para uma segunda edição nos dias 28, 29 e 30 de agosto, no Cinema São Jorge, em Lisboa. A primeira edição do evento criado pela agência Kilt com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa e o patrocínio da marca Worten aconteceu este verão.

No breve comunicado enviado às redações esta segunda-feira, pode ler-se que o festival terá espetáculos de stand up, sessões cinema, música, podcasts aos vivo, conversas em torno do humor e, pela primeira vez, concursos. Mas o cartaz ainda está por revelar. Ao Observador, Ricardo Soares, fundador da Kilt, desvenda que os primeiros nomes serão anunciados a 26 de janeiro.

Na primeira edição, o Worten Mock Fest trouxe a Lisboa nomes da comédia nacional e internacional como o brasileiro Rafi Bastos, o escocês Daniel Sloss, o australiano Jim Jefferies ou os portugueses Ricardo Araújo Pereira, José Diogo Quintela e Miguel Góis (ex-Gato Fedorento). Durante três dias, o humor tomou conta das várias salas do Cinema São Jorge, mas também da área circundante do edifício, na Avenida da Liberdade, com algumas atividades gratuitas — os espetáculos exigem a compra de bilhete.

O Worten Mock Fest é organizado pela Kilt, agência fundada por Ricardo Soares que ao longo dos últimos sete anos tem acompanhado a evolução do setor do humor em Portugal gerindo as carreiras de diversos artistas (Diogo Batáguas, Guilherme Geirinhas, Luana do bem) e produzindo alguns dos mais populares projetos ligados ao género, do podcast Falsos Lentos ao programa Bom Partido. Além do apoio logístico, a Câmara Municipal de Lisboa atribuiu uma verba de 30 mil euros ao evento, que terá custado entre “300 e 400 mil euros”, segundo a organização.