O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) atualizou esta segunda-feira para 25 o número de ocorrências provocadas pelo mau tempo, em várias ilhas, desde domingo.

“As situações reportadas estão relacionadas, sobretudo, com obstruções de vias, quedas de estruturas e de árvores, derrocadas, inundações na via e a inundação de uma habitação, não havendo registo de feridos“, adiantou a Proteção Civil açoriana, em comunicado de imprensa.

No domingo, foram registadas 21 ocorrências nas ilhas de São Miguel, Terceira, Pico e Flores, a que se somaram outras quatro ocorrências na manhã desta segunda-feira nas ilhas de São Miguel, Terceira e São Jorge.

Segundo a Proteção Civil dos Açores, “a maioria das ocorrências encontra-se resolvida, mantendo-se, em algumas situações, trabalhos de limpeza com vista à reposição da normalidade”.

No balanço feito no domingo à noite, a Proteção Civil revelou que no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, “duas pessoas foram realojadas na sequência de danos no telhado de uma habitação“.

No terreno, a acompanhar as diversas situações têm estado bombeiros, Direção Regional das Obras Públicas, Direção Regional do Ambiente e Ação Climática, Serviços Municipais de Proteção Civil e Polícia de Segurança Pública.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou todas as ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido às previsões de chuva, por vezes forte, no domingo e segunda-feira de manhã, tendo havido ainda um aviso devido ao vento em sete das nove ilhas.

Entretanto, foi emitido um novo aviso amarelo, também relativo às previsões de chuva, por vezes forte, em todas as ilhas, ao longo de terça-feira.

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, significa um risco moderado ou “perigo potencial” devido a uma situação meteorológica, como chuva forte, ventos ou outros fenómenos, que pode causar transtornos, mas com uma probabilidade baixa a moderada de causar danos significativos.